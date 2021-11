La 'influencer' ha lucido en su cuenta de Instagram el diseño del que todo el mundo habla esta temporada, el abrigo acolchado. ¿Te gusta? Pues es tuyo por mucho menos de lo que imaginabas.

UXÍA B. URGOITI

Hace frío. Aunque quieras negarlo y no verlo, es una realidad, el invierno está aquí, las temperaturas han bajado y necesitas ropa para protegerte. Este otoño-invierno no podemos tener ninguna duda, el abrigo que es la tendencia de la temporada es el modelo acolchado. Seguro que lo has visto en todas las tiendas 'low cost' que están dentro de tu ruta 'shopping' habitual. Pero si no nos quieres hacer caso a nosotras, házselo a una de las 'influencers' que es un referente de moda para muchas personas en este país, Amelia Bono. La manchega ha lucido el modelo más 'trendy' en negro, es de Primark y le ha costado menos de 30 euros.

Amelia Bono ha querido tener un diseño guateado (así lo llaman las negacionistas de este estilo al asegurar que les recuerda a la bata de su abuela) dentro de su armario porque es consciente de que es la tendencia del momento. Si quieres ser 'cool' esta temporada necesitas uno. Y no podrás decir que la idea que nos ha dado la ex pareja de Manuel Martos no es la mejor, ya que, al ser de la marca irlandesa, no va a suponer un descalabro en tu presupuesto de ropa para el invierno.

Otra de las pruebas de que tenemos razón al afirmar que los abrigos acolchados son lo más esta temporada, es que la 'influencer' les ha preguntado a sus seguidores en su cuenta de Instagram cuando ha subido la imagen de su nuevo abrigo acolchado de Primark a sus seguidores: 'Mi look de hoy, ¿os gusta?' Y en pocos minutos el 'post' estaba lleno de comentarios afirmativos y de 'likes' para confirmar que sí, que todas necesitamos un modelo en nuestro perchero.

Y la verdad, no nos extraña, porque el abrigo de la marca irlandesa es ideal y una de los diseños más fáciles de combinar. Amelia lo ha usado para un 'total look' en negro con unas bermudas también acolchadas y las botas estilo militar que tanto se llevan este invierno, pero lo cierto es que lo puedes mezclar con lo que te apetezca. Te va a quedar ideal con unos vaqueros y el jersey de punto que te acabas de comprar o con si lo necesitas para protegerte del frío estas navidades, con cualquiera de tus 'looks' de fiesta. Y todo por menos de 30 euros.

Es una pena que Primark no tenga venta online, pero el abrigo acolchado negro, bien merece un paseo a su tienda más cercana.