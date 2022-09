Amazon da un paso hacia delante adentrándose en el mundo de la moda de lujo del que Irina Shayk ya forma parte

Luxury Stores es la nueva campaña de Amazon Fashion para esta temporada de otoño 2022 y contará con marcas como Elie Saab, Peter Dundas o Christopher Kane.

Tamara Conde

Bajo el lema "El lujo que te sacará una sonrisa", Amazon ha lanzado una nueva campaña de moda exclusiva con la que se adentra en un mundo desconocido, pero también muy demandado en los últimos tiempos. Como todas sabemos, el mes de septiembre es, claramente, el mes de la moda en el que no solo fichamos las nuevas tendencias gracias al 'street style', sino que también estamos atentas a las nuevas colecciones de nuestras tiendas favoritas con las que disfrutamos del mundo de la moda. Y la alta costura toma un papel muy importante, convirtiéndose en protagonista de estos eventos y que, gracias a la evolución de los últimos tiempos ahora también podemos encontrar en las nuevas plataformas de compra.

Como es el caso de Amazon, que aunque ya tenía disponible una sección de moda y accesorios, ahora ha dado un paso más allá en este mundo lanzando Amazon Luxury Stores con propuestas de lo más exclusivas y lujosas de diseñadores como Elie Saab, Christopher Kane o Peter Dundas.

Amazon no ha tardado en elegir a la embajadora para este nuevo proyecto, y ha acertado de lleno. Se trata de la modelo Irina Shayk, a quién ya hemos podido ver luciendo dos increíbles looks de esta nueva campaña: un mono rosa de Peter Dundas con escote de escándalo y un 'total look' negro de Elie Saab formado por un top y un pantalón llenos de plumas (que no puede ser más tendencia). Este último todavía no está disponible, pero puedes encontrar otras propuestas muy similares y de la misma firma que estamos seguras que también te encantarán.

La campaña, que está dirigida por Cass Bird, vio la luz hace ya unas semanas y ya está siendo todo un éxito. Han creado su propia cuenta de Instagram a través de la cuál podemos ver todos los productos que recoge este nuevo lanzamiento y cómo los combinan.

Los looks de Irina Shayk

Uno más versátil y el otro solo para las más atrevidas, los dos looks con los que la embajadora de Amazon Luxury Stores se ha estrenado demuestran que esta campaña refleja versatilidad al mismo tiempo que exclusividad. Prendas de lujo a un solo clic que convierten este proyecto en la tienda lujosa más grande del comercio online.

El mono rosa neón de Peter Dunas tiene un precio de 1 350 euros.

Este cárdigan de plumas de Elie Saab es del mismo estilo que el look que Irina Shayk luce en las fotos. ¿Su precio? 4 500 euros.