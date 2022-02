Aitana dice que la 'blazer' efecto piel es el abrigo de la primavera

La cantante te da la pista perfecta para triunfar la próxima temporada.

UXÍA B. URGOITI

Que no te engañe el buen tiempo del que estamos disfrutando estos días. Todavía seguimos en invierno y eso significa que el frío en algún momento va a volver. Así que no guardes tu abrigo todavía. Lo que sí puedes ir haciendo es pensar en todas las tendencias que vas a llevar durante la primavera e ir haciendo sitio en tu armario porque vienen potentes. ¿Qué todavía no sabes qué se va a llevar en los próximos meses? Tranquila, nosotras te lo contamos y además, te decimos en quién debes inspirarte para ser la más cool.

Hoy te traemos una de las tendencias más potentes para esta primavera 2022 pero a la que ya puedes empezar a dar uso. Se trata de las 'blazer' efecto piel. La idea nos la ha dado Aitana. La cantante viste mucho de este tejido y de las americanas, cosa que ha demostrado en muchas ocasiones, y la que ha lucido en su Instagram en modo rockero es justo el estilo que debes buscar si quieres tener la tuya en tu vestidor. Ahora que está a punto de estrenarse como actriz de la mano de su novio, Miguel Bernardeau, nosotras somos todavía más fans de la artista y seguimos todos los pasos que da en redes sociales. Y aunque la catalana no ha revelado la etiqueta de su preciosa chaqueta de polipiel, nosotras ya hemos encontrado muchos clones en nuestras marcas 'low cost' para copiársela.

Las chaquetas de este tejido son tan especiales que el resto de las prendas con las que las combines poco tienen que decir. Basta con que saques un par de básicos de tu armario: como unos vaqueros, una camiseta y unas zapatillas y estarás lista.

Pero las ventajas de esta 'blazer' van más allá de la elegancia de este tipo de diseños. Resulta que nuestra idea es que estas chaquetas sean el recambio perfecto para tus prendas de abrigo en cuanto llegue la primavera y el buen tiempo. ¿Cuántas vece te sobra el abrigo al mediodía en el mes de abril? Muchas, lo sabemos. Sales de casa por la mañana y todavía hace fresquito, pero en cuanto llegan las horas centrales del día y empieza a pegar el sol, la cosa va cambiando mucho. Por eso estos diseños son perfectos para sustituirlos y convertirse en tu mejor amigo cuando salgas de casa y también cuando te tomes el aperitivo al solecito en una terraza. Y todo con el estilo Aitana.