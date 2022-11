Es la solución perfecta para llevar mejor el frío, esa pieza capaz de inyectar energía positiva a cualquier look por sencillo o aburrido que este resulte.

Julia García

Se acabaron las publicaciones donde brillan los crop tops, los conjuntos de punto de entretiempo, las blusas, y los vestidos de manga corta. Rocío Osorno, ahora sí, ha dicho “hola” al otoño-invierno con un variado de la prenda estrella de la temporada, la que más luce: el abrigo.

Entre todas las piezas de abrigo que nos ha mostrado en las últimas publicaciones, nos quedamos sin lugar a dudas con el diseño en color verde de Mango que ha combinado con un minivestido de tweed de Zara, otro detalle que no puede ser más otoñal —clásico tejido británico para combatir su clima de días plomizos y húmedos—.

El vestido nos gusta, y más viendo lo versátil y original que es al estar compuesto por dos partes muy diferenciadas: hasta el escote, en el mencionado tweed en blanco y negro, y todo el pecho y las mangas, largas, en una especie de gasa negra semitransparente que hace parecer que Rocío Osorno (o quien lleve esta prenda de Zara en cuestión) lleva una blusa debajo del cuerpo del vestido. Pero lo que de verdad nos ha encantado de este look de la influencer andaluza que parece un homenaje a Emily en París es el abrigo.

Como decíamos, se trata de una pieza de Mango, de largo tres cuartos, que destaca especialmente por su color, un alegre verde que le aporta vida a cualquier look de otoño invierno, donde la paleta de colores suele ser más bien apagada.

Después del éxito del omnipresente abrigo rosa de la colección cápsula de Paula Echevarría para Primark, queda claro con esta opción en verde Mango que esta temporada no solo se van a imponer los tonos oscuros o tierras en los abrigos. No va a estar completo tu armario si no apuestas por un diseño en algún color vivo, y este de Mango que nos ha enseñado Rocío Osorno es una oportunidad inmejorable porque te bien con casi todos los estilos y porque su diseño es impecable.

Todavía estás a tiempo de hacerte con el tuyo porque el abrigo está disponible en la tienda online de Mango por un precio de 199,99 euros. Lo bueno es que no es el único que promete una inyección de energía en el look a base de colorido. Existen multitud de opciones en las tiendas, algunos de ellos son los que te proponemos en la siguiente galería.