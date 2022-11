Este abrigo de Mango es tan ideal que no llegará al Black Friday

Calentito, con un diseño super tendencia y que combina con todo.

Elena Mandacen

No hay nada que nos guste más que las colecciones de edición limitada de algunas de nuestras firmas de moda favoritas. Es el caso de Mango, que ha contado en su última colaboración con la influencer y periodista anglo francesa de moda, Camille Charrière. Camille x Mango está compuesta por más de 60 prendas y accesorios, que combinan su vibrante estilo de vida con sus estilismos más atrevidos. Una colección formada por prendas y complementos para crear looks de fiesta y donde hemos encontrado el que es ya el abrigo que todas necesitamos y que, como no te des prisa, no llegará al Black Friday.

Un abrigo es una de esas prendas imprescindibles que hay que tener en el armario cuando llega el frío, pero hay muchos tipos y dar con uno que te guste, que sea de tu estilo y que te favorezca no siempre es tarea fácil.

Este abrigo de lana con detalles de pelo en color crudo tiene un diseño que nos encanta: su largo es perfecto así como su cuello de pico con solapas. Otro detalle son sus hombreras y su cierre delantero gracias a un cinturón desmontable. Dos bolsillos laterales y una abertura posterior en el bajo hacen de esta prenda de la colección Camille x Mango tu mejor compra.

Y es que, por si no lo sabías, los abrigos en color crudo nunca pasan de moda. La respuesta está en que se trata de un modelo atemporal que combina con todo, es versátil y aporta elegancia a cualquier look. De hecho, es una prenda imprescindible que no puede faltar en tu fondo de armario en esta temporada otoño- invierno.

¿Cómo lo podemos combinar? De múltiples formas. Una opción, si lo que buscas es un look casual o informal, es seleccionar un vaquero corte clásico, con un suéter en algún color tierra y completarlo con unas botas estilo cowboy en color negro. Si, por el contrario, quieres ir super elegante a una fiesta, puedes ponértelo con un sencillo 'little black dress' (LBD), una prenda que nunca falla, y menos en esta época del año. El truco está en dejar el abrigo abierto y así podemos entrever el vestido también.

Así que ya sabes, más vale un abrigo versátil y bonito que muchos sin sentido en el armario. En este caso, este modelo es sencillamente lo que necesitas.