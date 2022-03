Te presentamos el abrigo ideal para llevar esta primavera

La selección ideal para completar tu look de cara al buen tiempo.

María Aguirre Álvarez

Aunque hayamos tenido un invierno en la mayoría del país excesivamente cálido, tanto que el vestuario de enero y febrero se parecía en bastantes semanas más al que llevamos en primavera que al de comienzo de año, la lluvia primero y la calima después nos han recordado estos últimos días que todavía quedan 3 meses para que llegue el verano. Esto quiere decir que tenemos todavía por delante muchas semanas entretiempo antes de poder cambiar definitivamente el armario y guardar hasta octubre los abrigos y chaquetas.

Es una obviedad, pero con el clima tan cambiante a veces hay que recordarlo porque llega una semana de sol y casi 20 grados y pensamos que ya será así durante los próximos 6 meses. De lo contrario, cuando el tiempo cambia bruscamente –algo que ocurre cada vez más a menudo–, nos pilla a pie cambiado y con el armario sin capacidad de respuesta y adaptación.

Por ello, por mucho que cada vez se escuche más eso del “ya no hay otoño ni primavera” en regiones como la Comunidad de Madrid, lo cierto es que es mejor ser previsoras y tener preparado el armario para lo que en teoría debe venir: varias semanas de entretiempo puro y duro. Y si hay una pieza importante, capital, en el vestidor de transición entre el invierno y la primavera, ese es el abrigo en su versión "fina", un adjetivo popular que describe a la perfección la prenda protagonista de la galería que compartimos contigo a continuación.

12 abrigos de entretiempo ideales para la primavera Ver 12 fotos

Efectivamente, hemos ido de compras en busca de los abrigos de entretiempo ideales para las próximas semanas. Este es el momento de hacerte con el tuyo si no quieres tener que comprarlo sobre la marcha, con prisas y, en consecuencia, sin dedicarle el tiempo que merece a la elección de una prenda que es protagonista en todos los looks en los que la incluyas. Esto no es una camiseta o un top, que se pueden disimular con capas superiores. Lo bueno de ponerte manos a la obra ahora con es que tienes mucho donde elegir. Muchísimo en realidad. Y muy variado.

La gabardina, la gran reina de la primavera

Dentro de los diseños largos (o tres cuartos), que son la medida canónica de estas prendas para diferenciarlas de las chaquetas de entretiempo con las que comparten armario en estas fechas, tienes varias alternativas en lo que respecta al estilo y al color para encontrar la opción que mejor se ajuste a lo que necesitas y a tu gusto personal. Desde gabardinas hasta levitas, parkas o chubasqueros, nosotros hemos hecho la primera parte de los deberes por ti, agrupando nuestros favoritos en esta selección de diseños que están actualmente a la venta en distintas tiendas online.