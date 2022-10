¿Cambio de armario? Necesitas fichar los jerséis que encontrarás en las novedades de Oysho.

Cecilia Franco

Es una de las razones por las que adoramos esta temporada. Vuelven los jerséis, las prendas de punto más cómodas y nuestra motivación por encontrar nuevos diseños y estrenar tendencias. Pero no tenemos más que colarnos en Oysho para caer rendidas a su colección de jerséis de punto.

Ha sido el tejido estrella de la temporada otoño- invierno, pero desde que los tejidos de punto cogieron impulso y se convirtieron en la máxima tendencia, la verdad que estamos encantadas.

Son muchos los motivos por los que adoramos este tejido en temporada otoñal, de hecho en los jerséis está la razón principal. ¿Qué sería de un otoño sin una amplia colección de jerséis? Nada. Y, por eso, estamos desde hace un tiempo manos a la obra tratando de encontrar todos aquellos diseños versátiles que combinen con todos nuestros looks y que nos ayuden a superar el frío con estilo.

Nuestras 'influencers' favoritas se han encargado de marcar la línea de las tendencias en punto que prevalecen. Pero tiendas como Oysho han dado forma a esas tendencias y han arrancado la temporada con una colección irresistible. En Oysho además de conjuntos de deporte que nos ayudarán a que nuestros entrenamientos sean mejores, encontramos prendas de abrigo a las que no podremos resistirnos porque podrán adaptarse a un look 'sporty' o a un look con jeans.

Como era de esperar, entre todas esas prendas de punto, encontramos los clásicos jerséis con estampados de toda la vida que vuelven de nuevo a renacer y a darnos un otoño-invierno vintage y estiloso. Por supuesto, entre todas esas tendencias tenemos que destacar las rayas marineras, el jacquard, los diseños minimalistas o las atrevidas propuestas 'animal print'. Estas se unen para que un año más los clásicos prevalezcan y se conviertan en las opciones más buscadas. Encontrarás diferentes versiones, con diversos cortes y combinaciones de colores, tratando de ofrecer una amplia variedad de jerséis para todos los gustos y estilos.

¿Eres de rayas marineras o de estampados multicolor? No importa a qué 'team' pertenezcas porque Oysho nos hace la vida más fácil con su amplia colección de ideas, colores y estampados. Y ahora sí, ¡viva el otoño y sus gustosos jerséis!