5 kimonos de Zara que vas a querer llevar a la playa, al chiringuito y a tus mejores eventos

Las maneras de combinar esta prenda son infinitas y el gigante de Inditex nos ha sorprendido con unos diseños que te van a enamorar.

Tamara Conde

Probablemente aún no te hayas dado cuenta, pero la prenda tendencia del verano es el kimono. Ya sea por su versatilidad, su comodidad o su elegancia, esta prenda se está convirtiendo en el imprescindible que no puede faltar en nuestra maleta de vacaciones. Y aunque los vestidos son la pieza estrella de cada temporada veraniega, de la que Zara saca sus diseños más bonitos y originales, esta vez ha subido de nivel con unos kimonos estampados de lo más exclusivos.

Son de nueva colección, por lo que no están rebajados, pero, debemos reconocer que son muchas las ocasiones en las que entramos en tienda para buscar algún chollo y acabamos pecando con algo que no tiene descuento. Y estos kimonos podrían ser perfectamente una de esas nuevas adquisiciones con las que tenemos un flechazo. Y no es para menos, pues se le puede sacar mucho partido a esta prenda y nos encanta cómo queda de cualquier manera.

Con el bikini debajo para un día de playa, tus shorts favoritos y una camiseta básica para salir a cenar o tomarte un cóctel en un chiringuito e incluso atado con el cinturón, con unos taconazos y accesorios elegantes para tu próximo evento. Nunca una prenda había tenido tanta versatilidad y es por eso que estamos seguras de que alguno de estos 5 modelos de Zara te van a enamorar. Si estabas pensando en hacerte con alguno y aún no habías encontrado el idóneo, echa un vistazo a los siguientes.

Con estampado geométrico

Con el pantalón a juego, este kimono puede ser la opción perfecta para tu próximo evento. De colores vibrantes y tela satinada, la prenda tiene un precio de 69,95 euros.

Estampado étnico y borlas

Gracias a su tejido fresquito y sus tonalidades veraniegas, este kimono combinará a la perfección con todos tus bikinis. Podrás llevarlo a tus planes de playa o piscina y tiene un precio de 49,95 euros.

En rosa fucsia

Uno de los colores tendencia del verano es este y no puede gustarnos más. Con los detalles bordados y en naranja, este kimono se convierte en una prenda muy especial para muchas y diferentes ocasiones. ¿Su precio? 129 euros.

En azul y flores en contraste

El mismo modelo está disponible también en este azul tan favorecedor que contrasta a la perfección con las flores bordadas en rojo. Una combinación de colores de lo más original.

Más flores

Por si no habíamos visto suficientes estampados florales, este último kimono de Zara también lo tiene, aunque de manera completamente distinta. En tonos multicolores y con aberturas laterales, este kimono podrás ponértelo también en primavera. ¿Te atreves?