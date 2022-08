Los 3 vestidos denim de Zara que debes tener fichados esta temporada

Apuesta por los mini vestidos denim este verano y acierta de lleno con tus looks.

Cecilia Franco

Los diseños denim se han convertido en grandes referentes del mundo de la moda. De las pasarelas al 'street style', las prendas vaqueras han ofrecido generación tras generación una moda versátil, con un estilo inconfundible y con un componente clásico indiscutible. Aunque estas prendas han ido adaptándose a las diferentes temporadas y tendencias, han demostrado tener una capacidad de adaptación increíble. Y es que si ya pensabas que tu armario había completado las compras de verano, viene Zara a provocar una nueva necesidad denim.

El gigante de Inditex tiene muy clara la fuerza de las prendas vaqueras. Y no solo hablamos de los pantalones vaqueros, sino de todo lo que abarca este mundo denim. El gigante de Inditex ha ido adaptando el denim a todas las generaciones y tendencias, y ha ofrecido la oportunidad a las expertas en moda de crear 'lookazos' de escándalo con todas sus ideas. 'Lookazos' que han ayudado a la hora de encontrar inspiración y adaptar todas esas prendas a cada estilo.

Encontrar el vaquero perfecto parecía una misión muy complicada, pero tiendas como Mango facilitaron la vida al descubrir diseños realmente favorecedores. Sin embargo, a la hora de encontrar el vestido denim perfecto, no hay más que colarse en Zara para caer en las redes de todos los diseños disponibles en la firma.

La selección 'denim' que necesita tu armario esta temporada Ver 8 fotos

Puedes hacerte con un diseño ajustado, de tirantes, como este de Zara (ahora 35,95 €) , perfecto para combinar con accesorios llamativos.

También puedes apostar por la versión sin tirantes, tipo palabra de honor, como este que puedes encontrar en Zara (29,95 €), para lucir un escote espectacular.

Aunque si eres más de denim oscuro también puedes optar por este diseño mini ajustado de tirantes (35,95 €).

No importa el diseño, la clave está en incorporar en tu armario un vestido denim mini que combinará sin límites. Hazte con prendas atemporales y descubre todo lo que te pueden ofrecer. ¿No eres mucho de vestidos? También te proponemos ideas denim para incorporar a tus looks diarios o para crear 'total looks' con jeans y cazadoras vaqueras. Enamórate del tejido más legendario y combina sin parar todas las prendas sin descanso.