3 conjuntos 'tweed' para que te unas a la tendencia que ya llevan Penélope Cruz y Charlotte Casiraghi

Ellas ya saben que va a ser una de las modas del otoño y nosotras hemos fichado algunas alternativas de tiendas como Zara o Sfera que nos han encantado.

Tamara Conde

Por mucho que las temperaturas aún no nos permitan lucir nuestras prendas favoritas de entretiempo como es debido, nosotras estamos deseándolo y ya nos hemos encargado de fichar las que van a convertirse en tendencia esta temporada. Sobre todo las chaquetas, los jerséis y el calzado más abrigado, como las botas de caña alta, son esos 'must' del otoño que siempre se llevan pero que van cambiando según lo que fichemos en el 'street style' y la inspiración que cojamos de nuestras expertas de moda favoritas. Y si hay una 'celebrity' que siempre consigue ir impecable y de la que queremos copiar todos sus looks, esa es Penélope Cruz. A sus 48 años, la actriz sigue siendo una de nuestras favoritas y, sus últimas apariciones han tenido algo en común que nos ha conquistado: la tendencia 'tweed'.

Tanto para su visita a El Hormiguero, como para la 'premiere' de su nueva película en Madrid, Penélope Cruz ha optado por dos estilismos diferentes, pero ambos son conjuntos de dos piezas formados por chaqueta y mini falda (y le quedan de maravilla). Uno firmado por Chanel y el otro apostando todo al rosa, con estos estilismos la actriz nos ha convencido para que nos sumemos a esta tendencia.

Es una tendencia versátil, elegante y clásica que nos encanta para lucir en una ocasión especial. Y por ese motivo, no nos extraña que otras 'celebrities' también hayan caído. Como Charlotte Casiraghi, que para asistir al 'show' de Chanel en la Paris Fashion Week ha elegido un conjunto 'tweed' en color blanco y negro. Un dos piezas con estampado de cuadros que ha lucido con accesorios básicos y con lo que ha logrado un estilismo impecable.

Tres conjuntos 'tweed' para sumarte a la tendencia

Empezando por este conjunto de Mango, que además de tener un estampado de pata de gallo, cuenta con colores muy versátiles y perfectos para esta temporada de otoño. Formado por chaqueta con hombreras y mini falda, este set de dos piezas es ideal para unirte a la tendencia del 'tweed' y salir de la zona de confort con tus estilismos.

Si lo que buscas es una opción más colorida, esta chaqueta lila de Zara (que tiene a juego la falda) será tu conjunto deseado. Y aunque las dos piezas juntas sientan de maravilla, también puedes optar por hacerte con una de las dos y combinarlas con otras prendas como unos jeans básicos o un jersey.

Y por último, Sfera ha sido otra de las marcas que ha lanzado algún conjunto 'tweed' que nos ha enamorado. Concretamente, esta chaqueta y falda en color verde nos ha parecido ideal para un look de oficina.