No dejes escapar tus favoritos antes de que se agoten.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si eres fan de Uterqüe, seguramente ya sabrás que el pasado mes de septiembre Inditex anunció que integrará la oferta de sus tiendas en la web y en algunos establecimientos seleccionados de Massimo Dutti, poniendo fin de esta forma a la trayectoria en solitario de la firma, que abrió sus primeros establecimientos en 2008. "Dentro de la estrategia de anticipación y transformación digital, Uterqüe se integrará en Massimo Dutti a lo largo del próximo año. Toda la gama de productos de Uterqüe pasará a estar disponible en la página web y en tiendas seleccionadas de Massimo Dutti y dejará de comercializarse en tienda propia", explicaban desde Inditex.

En aquel momento nos cayó la noticia como un jarro de agua fría, porque es una de nuestras marcas favoritas, pero si te paras a pensar un poquito en su oferta de prendas, todo empieza a cobrar sentido. Gran parte del enfoque de su oferta está dirigido a prendas de fiesta y ocasiones especiales, algo que el Covid-19 ha restringido muchísimo, lo que ha provocado que esta sea una de las marcas más castigadas durante la pandemia. Esto, unido a que es la marca con los precios más elevados de todo el grupo ha provocado que Amancio Ortega y compañía hayan tomado la decisión de cerrar todas sus tiendas e integrar las colecciones dentro de Massimo Dutti.

¿La parte buena de todo esto? Pues que ha llegado la época de las tan deseadas rebajas y que, para acabar con todo el stock de sus colecciones, han puesto todo, absolutamente todo, con descuento, en algunas prendas hasta del 50%. Esto evidentemente está provocando que todas sus prendas vuelen, así que si quieres hacerte con algo de la firma antes de que desaparezca del todo, es el momento de ponerte manos a la obra.

Por ello, hemos seleccionado 15 prendas que no pueden faltar en una lista de imprescindibles de esta marca, donde esta temporada nos hemos enamorado, además, de camisas y tops con mangas abullonadas, faldas y vaqueros joya que se convertirán en los protagonistas del look, básicos para todos los momentos del día, zapatos de tendencia como mocasines con suela track, que elevan tus looks con vaqueros a otro nivel y que siguen las pautas (infalibles) que marcan las que más saben de moda, y muchas prendas más que vas a querer incluir en tu armario en cuanto las veas. ¿Preparada para arrasar?