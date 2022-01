La firma de Inditex ya cuenta con la llamada 'mid season sale', pero en las rebajas ofrece descuentos muy altos

Noelia Murillo

Cuando a finales del mes de noviembre Marta Ortega, hija del fundador de Inditex Amancio Otrega, fue nombrada nueva presidenta del grupo, todos los ojos se posaron en ella. Será ella quien asumirá la dirección de la compañía que incluye firmas como Zara, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius el próximo 1 de abril del 2022 y, a la espera de este hecho, solo hemos podido comprobar que es una buena embajadora de la marca.

Solo hay que ver el gran revuelo que produjo cuando se dejó ver con un espectacular abrigo de Zara marcado por los adornos de brillos y los adornos de flores rojas que combinó de forma muy acertada con unos pantalones tipo cargo, demostrando así que todas las prendas de la marca cuentan con una versatilidad tal que se puede arriesgar a elegir cualquier otra prenda para lucirlo con gusto.

En concreto, este modelo pertenece a la línea Atelier, que arrancó con una cápsula de abrigos llamada Collection 01_The Coat y que, lamentablemente, no veremos con descuentos en las rebajas actuales. Esta colección los hace especiales porque con ella se abre las puertas a la creatividad con diseños de alta gama y artesanía, donde se reinterpreta el armario femenino con una visión cosmopolita y contemporánea.

Conviene destacar que Marta no es la única que se ha dejado ver con un abrigo de la firma, claro, que también ha llegado a las altas esferas. Es el caso del modelo que eligió Isabel Díaz Ayuso el pasado puente de la Constitución de diciembre. Entonces, apostando una vez más por su rojo "madrileño", la presidenta lució un abrigo rojo y largo de corte recto con botones negros.

Y es que no hay nadie que se resista a las prendas que ofrece la firma principal de Inditex, ya que cuenta con una exquisita selección de abrigos y derivados con los que seguro que no pasarás nada de frío en los días de invierno que están por llegar. Además de interesante, su colección es muy variada, ya que no faltan plumíferos, chaquetas cortas acolchadas, abrigos largos de lana como el que llevó la presidenta de la Comunidad de Madrid y muchas opciones más.

En estos momentos, ya es cosa del pasado tener un poco de reparo a la hora de escoger un abrigo tipo 'michelín', ya que los abrigos acolchados se han convertido en la opción más interesante a la hora de hacer frente a las bajas temperaturas y eso mismo lo han demostrado celebs tanto nacionales como internacionales, de la talla de María Pombo o Jennifer López.

De este modo, hemos hecho una selección de los abrigos a los que deberías echarle un ojo pertenecientes a las rebajas de 2022 de Zara y creemos que alguno de ellos (¡o varios!) pueden acabar en tu cesta de la compra.