10 buenas compras en Shein, la marca de la que todo el mundo habla

La marca ha abierto nueva tienda en Madrid (al menos, de forma temporal) y se ha desatado la locura, estas son algunas de las propuestas que van a arrasar pero que pueden ser tuyas sin hacer ni un minuto de cola.

UXÍA B. URGOITI

La locura. Eso fue lo que se desató ayer delante de la primera tienda en Madrid en formato pop up de Shein (ya que solo estará abierta hasta el domingo). Las colas para entrar en el local están siendo kilométricas desde primera hora de la mañana. El gigante chino que está haciendo temblar hasta al mismísimo Inditex ha desatado pasiones, sobre todo entre las mujeres más jóvenes, gracias a su amplia variedad de ropa, su diversidad de tallas, y todo a unos precios asequibles que la han hecho irresistible para las amantes de las tendencias.

Pero tenemos que decir que no entendemos esa necesidad de hacer cola cuando la marca tiene una venta online que funciona de maravilla. Si todavía no te has dejado sucumbir por los encantos de Shein o consideras que, ahora que tiene tienda física, es la mejor oportunidad de fichar algunos de sus modelos, no puedes perderte esta selección de imprescindibles para las que quieren derrochar estilo esta temporada de primavera/verano.

La mejor forma de no perderte es ir directamente a la pestaña, en la web de la firma, en la que pone 'los más valorados' y así sabrás qué es lo que más se vende en la tienda de origen chino.

Lo cierto es que la firma china está dando que hablar en todo el mundo. El gigante textil es acusado de ser cero respetuoso con el medio ambiente en sus procesos de producción, en fomentar el consumismo sin límite y hay rumores sobre las condiciones laborales de sus trabajadores en el mundo. Mientras que el resto de las marcas siguen la tendencia hacia la 'slow fashion' intentando producir de forma responsable con todos estos aspectos, Shein parece basar su éxito en todo lo contrario, si la Reina Letizia luce un vestido 'cut out' y causa sensación, tendrás uno parecido en la web de la firma china en cuestión de horas.

Lo que te podemos asegurar, tengas la opinión que tengas, es que entre sus propuestas vas a encontrar todas las tendencias de la temporada, que puedes elegir pasarte hasta el domingo por la tienda que han abierto en la calle Sandoval de Madrid aunque vayas a chuparte una cola kilométrica, o que si lo prefieres, nosotras te hemos hecho una pequeña selección de lo que creemos que son las mejores compras en la web de Shein, así, sin tener que esperar.