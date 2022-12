Después de ver a Sarah Jessica Parker en 'And just like that' vas a querer un vestido acuarela en tu armario

Hace ya medio año que se confirmó que 'And just like that', la comentada secuela de la mítica 'Sexo en Nueva York', tendría una segunda temporada. Desde entonces HBO Max ha ido compartiendo las primeras pinceladas de los próximos episodios y, aunque las incógnitas se acumulan (¿regresará Samantha a la serie? ¿habrá reencuentro entre Carrie y Aidan?), a finales de septiembre recibíamos buenas noticias: ¡la lectura de guiones había comenzado!