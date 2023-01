Invitadas de 2023, si queréis inspiración tenéis que fichar este look de Sarah Jessica Parker

El rodaje de la segunda temporada de 'And Just Like That', que empezó el pasado mes de octubre, nos está dejando no solo con unas ganas y expectativas enormes de cara a su estreno (que será este verano de 2023), sino con una maravillosa recopilación de looks de todas sus protagonistas. El último de ellos, ha sido un estilismo que debes fichar si tienes una boda este 2023. Sarah Jessica Parker, como siempre en el papel de Carrie Bradshaw, ha lucido un dos piezas satinado, junto con un kimono y un bolso de Fendi, un look que perfectamente podría ponerse ella.