Sara Carbonero, volantes y bordados en los Premios Woman Planet

La periodista, que ha sido galardonado con el Premio Colección Moda Sostenible, escogió un 'total look' de SlowLove de corte 'cowboy'.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El lunes 22 de noviembre de 2021 los Premios Woman, que tradicionalmente habían estado dedicados a reconocer la labor de mujeres inspiradoras, se transformaron, por primera vez en la historia de la revista, en los Premios #WomanPlanet. Su objetivo era reconocer los esfuerzos de la industria del lujo y sus iniciativas sostenibles, responsables y éticas. Y es que, desde hace más de una década, en el ADN de Woman, la moda y la belleza son sinónimo de sostenibilidad, inclusión y solidaridad.

Entre las premiadas se encontraba la firma de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Slowlove, que recibió el galardón Colección Sostenible, premio que recibieron de manos de Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea de Madrid y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

Para la ocasión, la periodista eligió un 'look' marcado por una camisa blanca con detalles de volantes tanto en la parte delantera como en las mangas, sobre la que llevó un chaleco negro con detalles bordados. Además, un pantalón de campana negro; todo ello de su propia firma SlowLove. Como es habitual, la también protagonista de 'A poco', el nuevo videoclip de Tu Otra Bonita, escogió llevar el pelo suelto.

Cada vez que Sara pisa la alfombra roja, sus looks se convierten en virales en cuestión de minutos, y el último ejemplo de ello lo vivimos hace solo unos días con un modelito que acaparó todas las miradas a la vez que nos hacía soñar con looks sorprendentes para las fiestas: unos pantalones de lentejuelas dorados.

El estilismo, que firmaba por completo Alberta Ferretti, estaba formado, además, por un jersey de mohair negro con cuello a la caja (340 euros en la web oficial de la firma) y un accesorio, también negro, que aportaba un toque divertido y chic a todo el conjunto: un sombrero de terciopelo de ala ancha de la misma marca (460 euros).

Pero la estrella fueron, sin duda, los pantalones: una fantasía creada a partir de lentejuelas, abalorios, hilos de lúrex y flecos despeinados (estos últimos, en la parte inferior) que creaban un efecto degradado y cuya silueta acampanada y el largo, que cubría por completo el calzado, eran perfectos para estilizar la figura. Su precio es de 6.750 euros, algo no apto para todos los bolsillos, aunque cada vez son más las opciones de pantalones de este estilo que podemos encontrar en el mercado, por lo que si buscas copiarle el look, seguro que encuentras una opción que se adapte a ti y a tus circunstancias.

¿Quieres ver cómo fueron los looks del resto de premiadas e invitadas al evento? Te dejamos con un repaso por todos ellos.