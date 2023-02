Sara Carbonero adelanta la primavera con este conjunto de bordados y paisley

Si la anterior línea de Slowlove estaba enfocada a un público más cañero, con la colección 'Go Funk! Go Punk!' (en la que, además de sombreros y vestidos ajustados, tampoco faltaban los estampados florales y étnicos inspirados en la década de los 70), esta nueva temporada parece abandonar ese aire roquero para centrarse en algo más clásico. No obstante, hay excepciones, como la que nos acontece, y que ya tenemos en mente a la espera de que salga a la venta la chaqueta.