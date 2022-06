Saca máximo partido a tus pañuelos con la idea de Amelia Bono

Convierte un pañuelo en un top multiposición y crea cientos de ideas con una sola pieza.

Cecilia Franco

El verano es para disfrutar, para llenar de recuerdos nuestro corazón y sobre todo para arriesgar al máximo. Nuestro armario de temporada conoce muy bien este concepto y es que además de llenar nuestros looks de colores, aprovechamos para incluso jugar con toda la colección de prendas y complementos. Y, si no, observa la última propuesta de Amelia y su forma de convertir un pañuelo en un top.

Puede que esa sea una de las razones por la que nos fascina la temporada. Estamos maravilladas con las nuevas colecciones y con las combinaciones que podemos realizar. Amelia Bono conoce al detalle este mundo. Y gracias a ella ya tenemos fichado el vestido que mejor sienta, así como la forma de crear cientos de ideas originales.

Porque se ha convertido en todo una experta y lo que tiene claro es que además de estrenar muchos vestidos, también jugaremos mucho con los complementos.

Ya sabemos todas lo importante que es seleccionar bien los accesorios y complementos. En un look estos lo son todo, y eso es precisamente lo que ha querido demostrar Amelia en su último post.

La 'influencer' sabe muy bien cómo elevar un accesorio en cualquier look, hasta el punto de convertir a uno de ellos en una prenda. Sí, amigas, vuelve la tendencia de convertir un pañuelo en un top.

Esta tendencia arrasó el pasado verano entre las 'influencers' y se convirtió en la propuesta más versátil, por la cantidad de ideas que podemos crear con él. Solo debes hacerte con una colección de pañuelos amplia y no tener miedo a arriesgar con ideas multicolor, como el diseño que propone Amelia de la firma Lola Casademunt. Pero sobre todo aprender las técnicas multiposición para sacar el máximo partido a toda tu colección de pañuelos.

10 pañuelos muy top para llevar en la cabeza este verano Ver 10 fotos

-Amelia Bono provoca verdadera necesidad con esta camisa blanca con bordados.

-Amelia Bono sorprende con las botas cowboy más atrevidas y llamativas de la temporada.

De hecho, Amelia Bono ha querido atreverse con un diseño multicolor en el que destacan los colores rosa y verde, y ha combinado con un pantalón corto en tono rosa. ¿Todavía no has renovado tu colección de pañuelos? ¿Eres de las que no sabe cómo sacar el máximo partido a este accesorio? Pues entonces ficha la idea de Amelia y deja volar tu imaginación. Como top, para llevarlo en la cabeza, en el cuello... ¡Tú eliges!