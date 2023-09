S72 Hat: los sombreros de Adlib Ibiza que te enamorarán

«Cada mujer tiene su sombrero, sea cual sea su estilo o estructura, sólo hay que saber encontrar el que mejor te sienta. Yo, por ejemplo, adoro los que van atados -en un desfile se me volaron casi todos y me dije que nunca más-, con color y muy ladeados. Me los he puesto hasta para ir al súpermercado (risas)», confiesa Sandra, que no deja pasar la oportunidad de comprar los de otras firmas cuando viaja, sobre todo si son de fieltro, material que no trabaja.