La reina Letizia con su look más reivindicativo que muestra su apoyo a Ucrania

Ha optado por una camisa étnica con un estampado de folklore ucraniano.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Doña Letizia ha entregado hoy las Ayudas de la Fundación Mutua Madrileña a Proyectos Sociales, para entidades sin ánimo de lucro, que cuenta con una dotación anual de 1.000.000 euros a 36 iniciativas sociales, y que pretende ayudar a impulsar proyectos que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

Para la ocasión, la reina ha optado por un estilismo muy especial, ya que no solo muestra su buen gusto a la hora de elegir las prendas, sino también su compromiso con el pueblo ucraniano. Y es que, pese a que lo reyes no se han pronunciado por el momento sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, doña Letizia sí ha querido mandar un mensaje con la elección de su look. Así, su elección para el evento de hoy ha dejado atrás las clásicas firmas a las que recurre para vestirse, y en su lugar ha elegido una blusa típica del folcklore ucraniano. Se trata de un blusa blanca elaborada en lino, con muchos bordados en distintos colores, principalmente por sus mangas abullonadas, los puños y la zona central.

El nombre de este tipo de blusas reciben el nombre de vyshyvanka, que en ucraniano significa bordados, y están inspirada en el traje tradicional de Ucrania. Para darle todo el protagonismo a esta pieza, ha optado por combinarla con unos pantalones sastre de tiro alto, añadiendo todos los accesorios también en negro, como el cinturón de piel, los salones y el clutch.

Ayer mismo la veíamos con un look muy diferente, y junto a Don Felipe presidiendo el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020, acto para el que rescató de su armario uno de sus vestidos más coloridos, un impecable vestido rosa fucsia, que estrenó en su séptimo aniversario como reina, con escote a la caja, manga francesa, cuerpo ajustado y una falda con vuelo del diseñador español Moisés Nieto. En cuanto a los complementos, se decantó por unos salones nude, a juego con un clutch de terciopelo del mismo color y con un nudo frontal, ambos de la firma Magrit, y como accesorios, sus pendientes de cuarzo verde y rubíes de Tous. Para su peinado, optó ayer por dejar el pelo suelto con unas favorecedoras ondas en medios y puntas, que le daban un aspecto más cercano y juvenil.