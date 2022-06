El sencillo (y barato) accesorio que no se quita la Reina Letizia desde 2021 y que le copiarás

Existe una explicación para que la Reina Letizia aguante todo el día en los altísimos zapatos de tacón a los que suele subirse. Este es el accesorio de zapatería que lleva a todas partes desde el año pasado.

C. De la Rosa

El vestido cut out con el que marcó abdominales de Serendipia, el de Mango con el que coincidió con la ganadora de unos premios, su piercing… Cada vez que la Reina Letizia aparece en algún acto público, sus looks son escrutados hasta el mínimo detalle. Todo el mundo quiere conocer la marca de ese traje, de su camisa, quién la ha peinado, qué marcas de maquillaje y hasta la colonia que usa. Sabedora de que sus estilismos siempre están en el punto de mira de la cabeza a los pies, tampoco descuida sus zapatos. Normalmente se decanta por tacones altos, incluso de aguja, con los que consigue realzar su esbelta figura y ser una de las monarcas más elegantes. Pero ¿cómo consigue aguantar tanto tiempo de pie sobre tantos centímetros de tacón? Su truco es un sencillo accesorio que la reina Letizia usa en casi todos sus zapatos altos (ha llegado a llevar hasta 12 centímetros) y que consiguen darle todavía más altura (con 1,7 metros, no es que sea bajita) a la vez que le permiten estar cómoda y aguantar muchas más horas en todos los actos y eventos a los que tiene que asistir.

Se trata de una plataforma con forma de herradura que en las zapaterías se conoce como barras, plantilllas o herraduras metatarsianas. Precisamente, su nombre responde al efecto que hacen sobre este conjunto de huesos del pie, con el que logran que los metatarsianos centrales no se apoyen en el suelo al pisar y se amortigüe el dolor de las plantas, a la vez que se evitan las durezas. Para colmo, este remedio contra el dolor de pies tiene un precio muy económico: suele costar entre 10 y 15 euros y podemos ponerlo en todos los zapatos que tengan tacón.

La reina conoce bien estas herraduras que crean un efecto plataforma en el zapato y que tantas veces hemos observado en los suyos. Hace solo unos días se lo veíamos en un acto en Palacio donde recibió a Junta Directiva de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Con pantalón culotte blanco y una blusa estampada, la reina se alzó en unos stilettos blancos de punta en los que se puede observar esos centímetros extra en la planta del pie.

Doña Letizia lleva desde 2021 usando este sencillo complemento en zapatos de Prada, Manolo Blanihk y Magrit, una de sus marcas favoritas.

Aunque durante el verano la reina suele preferir alpargatas (Gaimo, Mint & Rose y Macarena Shoes son los modelos de zapatos de esparto con los que más la hemos visto), seguiremos atentas a este truco que seguro que, si no conocías le vas a copiar y que quizás empecemos a ver en otras royals europeas que tampoco pierden de vista los trucos de estilo de doña Letizia.