Taylor Swift y Sadie Sink nos demuestran que se puede ser la invitada perfecta con cualquier estilo

El Festival de Cine de Toronto ha sido el escenario gracias al cuál hemos podido disfrutar una alfombra roja llena de elegancia y personalidad.

Tamara Conde

Con la vuelta a la rutina y a las agendas apretadas, ha quedado más que inaugurada la época de eventos y festivales en los que las alfombras rojas se convierten en el punto de mira, y no solo la del Festival de Venecia. El momento perfecto para disfrutar de nuestras 'celebrities' favoritas (y del regreso de algunas como Jennifer Lawrence), y también de los maravillosos looks con los que siempre consiguen conquistarnos. Y lo mejor de todo esto es que cada una de ellas luce un estilo completamente diferente, por lo que la variedad no es algo de lo que carezcan estas 'red carpets'. Así, podemos ver cuáles son las tendencias más exitosas entre las famosas y, de paso, coger inspiración para nuestros próximos eventos y ocasiones especiales.

Taylor Swift y Sadie Sink han aterrizado en el Festival de Cine de Toronto 2022 pisando muy fuerte y es que hemos podido ver a estas dos 'artistazas' posando juntas ante las cámaras con dos estilismos muy diferentes, que podrían ser dos opciones para una evento de noche. Cada una a su manera, pero demostrándonos que cualquier estilo es válido y que son muchas las maneras que hay para ir a la última.

La cantante y la actriz se han juntado para la sección del festival "En conversación con...", en la que el cortometraje de la canción "All Too Well" de Taylor Swift que ella misma dirigió y estrenó el pasado otoño y del que Sadie Sink es protagonista, ha sido proyectado por primera vez en 35 mm. Para esta ocasión tan especial, ninguna de las dos ha dejado indiferente a nadie.

Empezando por la cantante, que tras arrasar con un mini vestido de cristales (y con los premios) en los MTV VMA's, no ha querido dejar atrás los brillantes y esta vez se ha atrevido con un increíble vestido dorado firmado por Louis Vuitton de lentejuelas y con escote de cadenas. Su impecable melena rubia ha sido comentada más de la cuenta, y el motivo principal de esto ha sido su flequillo. Y aunque no es la primera vez que Taylor Swift apuesta por él, esta vez ha optado por la versión más voluminosa y clásica (y también la más buscada del otoño): el flequillo leafy.

En cuanto a Sadie Sink, ya conocida mundialmente por su personaje Max Mayfield gracias al increíble éxito de la serie de Netflix 'Stranger Things', el Festival de Cine de Toronto ha sido testigo de cómo esta niña ya está hecha toda una mujer. Para su encuentro con Taylor, la joven estadounidense de solo 20 años, ha optado por una opción más cómoda aunque igual de elegante: un traje en color teja y líneas doradas que pertenece a la firma Stella McCartney al igual que sus mocasines con eslabones dorados (que prometen convertirse en el calzado estrella del otoño).

Ha lucido su característica melena pelirroja con unas ondas surferas muy discretas y ha cambiado a la raya al lado para su segundo estilismo. Con motivo de la presentación de su próxima película, 'The Whale', que también presentó en el Festival de Venecia, Sadie Sink ha elegido un increíble vestido rojo de la misma firma que el traje en el que destacan los detalles 'cut out' así como la elegancia y el minimalismo.

- Taylor Swift escoge un minivestido de cristales para su gran noche en los MTV VMAs 2022

- Sadie Sink, mucho más allá de 'Stranger Things', enamora en su debut en Venecia