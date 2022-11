La artista se llevó cuatro de los seis premios a los que estaba nominada

Que Taylor Swift arrasa por donde pasa no es ninguna novedad, y más teniendo en cuenta el éxito y la expectación que ha generado con su último álbum, 'Midnights'. Si bien muchos dicen que no llega al nivel del ambicioso 'Folklore', este trabajo ha traído de vuelta a las ceremonias de premios a la cantante, que dentro de un mes cumplirá 32 años y que no para de recibir reconocimientos dentro de la industria de la música.

Lo ha demostrado, sin ir más lejos, en dos de las últimas galas más importantes de este universo del entretenimiento. En primer lugar, en los MTV VMAs 2022, donde la artista, que solo estaba nominada en dos categorías (Mejor Vídeo del Año y Mejor Vídeo de Largo formato por 'All Too Well') y resultó ganadora de ambos premios. Entonces, comentamos que había escogido un minivestido joya tan espectacular como favorecedor y nos dimos cuenta de que este formato siempre le da buena suerte en estas galas.

Por eso, cuando vimos que la actriz estaba posando sobre la alfombra roja de los MTV EMAs 2022, celebrados en la ciudad alemana de Düsseldorf, con un diseño 'naked' de David Koma, corroboramos aquella iba a ser otra de sus noches más especiales. La cantante estaba nominada a seis premios y partía como la gran favorita de la noche, con la ventaja de que era la única de estos últimos que sí estaba presente, puesto que al evento no pudieron acudir Nicki Minaj, Rosalía y Harry Styles.

De los galardones a los que aspiraba, finalmente recogió cuatro de ellos: Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Vídeo y Mejor Vídeo Largo. Pero, antes de ello, deslumbró con un diseño joya formado por un 'body' de color negro, que tenía un favorecedor escote, así como una falda de tipo 'midi', que partía de debajo del pecho y cortaba algo más arriba del tobillo. Esta falda estaba marcada por formas geométricas unidas por cientos de joyas de formato redondo en color verde esmeralda, tanto por delante como por detrás.

A este vestido, de finísimos tirantes y que dejaba a la vista su punto fuerte, sus larguísimas piernas, le añadió unos 'peep toe' de color negro, idéntica tonalidad de su manicura y pedicura. En cuanto al maquillaje, como viene siendo habitual, eligió un delineado fluido para alargar su mirada, así como el pelo recogido, dejando a la vista su característico flequillo recto. Lo curioso fue que, ya comenzada la gala, la artista continuó su apuesta por los brillantes, con un diseño no menos favorecedor.

Aprovechando lo bien que le sientan los brillantes, la autora de 'Anti-Hero' volvió a elegir un vestido de lentejuelas también en color negro, con manga corta y con cuello solapa. Combinando los brillos con el siempre destacable color negro, llevó un vestido sencillo y ajustado al cuerpo para recibir sus premios (uno de ellos, de la mano de David Hasselhoff), al que le añadió unas altísimas plataformas en color plata, a juego con el resto de su estilismo. Espectacular.