Sienna Miller apuesta por un vestido galáctico en la gala LACMA

Anoche la actriz se convirtió en el centro de todas las miradas en la alfombra roja de la gala LACMA Art+Film en Los Angeles con este vestidazo de Gucci.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si la ciudad de Los Angeles suele ser siempre un hervidero de celebrities, en noches como la de ayer se convierte en el centro estilístico del planeta. ¿El motivo? La celebración de la décima edición de la gala LACMA Art+Film, que en esta ocasión rendía homenaje a Amy Sherald, Kehinde Wiley y Steven Spielberg. Por su alfombra roja vimos desfilar a un montón de estrellas del cine y la televisión, pero si tenemos que quedarnos con uno de los looks, ese sin duda sería el de Sienna Miller.

La actriz siempre destaca por sus elecciones en todas las 'red carpets' que pisa, situándose en la lista de las mejor vestidas de cada evento, pero ayer consiguió dejarnos sin palabras con este espectacular vestido firmado por Gucci. De inspiración galáctica, cubierto de arriba a abajo de lentejuelas y de un precioso color aguamarina, este vestido convirtió a Sienna en una de las más originales y elegantes de la gala.

Nos encanta el escote asimétrico y las formas puntiagudas de su manga, que consiguen darle ese efecto 'espacial' que además combina a la perfección con su nuevo corte de pelo. Y es que, la actriz ha dejado atrás su larga melena y su flequillo estilo Bardot para modernizar su look con este corte de media melena ondulada con flequillo abierto de inspiración rockera.

Tiene el largo perfecto, pues no solo es tendencia, sino que, como no llega a rozar la base del cuello, es el corte ideal para estilizar el rostro y enmarcarlo junto al flequillo. De hecho, esta virtud se enfatiza gracias a una capa de pelo muy sutil que toca las mejillas, y que, aunque apenas es notable, hace las veces de transición entre flequillo y melena.

En cuanto al maquillaje, la actriz ha preferido optar por un look bastante neutro, para dejarle todo el protagonismo al vestido, en el que destaca una sombra de ojos de efecto metalizado color melocotón, un discreto delineado en negro y unos labios nude que realzan el tono natural de su boca.

