El guiño de Reese Witherspoon a su personaje en Una rubia muy legal

La actriz ha acudido al estreno de la película Where The Crawdads Sing enfundada en un vestido rosa que perfectamente podría haber llevado la mismísima Elle Woods.

Julia García

Reese Witherspoon está de estreno. En este caso no por su faceta de actriz sino por la de productora –tiene una larga trayectoria a sus espaldas en este campo gracias a la empresa que fundó bajo el nombre Hello Sunshine y vendió el pasado año por más de 900 millones de dólares convirtiéndose así en la estrella más rica del mundo–, la cual esta vez le ha llevado hasta la premiére de Where The Crawdads Sing.

Se trata de una adaptación al cine de una novela de misterio con el mismo título que la propia intérprete decidió convertir en película tras incluirlo en su famoso club de lectura en el 2018, y que cuenta la historia de una joven llamada Catherine 'Kya' Clark que se ve envuelta en un triángulo amoroso y como principal sospechosa de un asesinato cuyo papel está interpretado por Daisy Edgar-Jones, a quien puede que recuerdes por la miniserie Normal people.

Una premiére con la que la ganadora de un Oscar en 2006 por Walk the line estaba muy emocionada tal y como ha manifestado a través de sus redes sociales mientras preparaba su genial look para la ocasión.

Subida a unas sandalias doradas de Aquazzura, con su rubia melena suelta peinada con raya en medio y con un vestido midi de tirantes con escote recto y un original fruncido en la cintura obra de Emilia Wickstead, Reese Witherspoon ha posado para los medios congregados en Nueva York con motivo de la presentación de la cinta.

El color elegido por la actriz ha sido el rosa, un tono muy recurrente en su armario y más esta temporada que es absoluta tendencia, pero que en ella parece todo un guiño a uno de los personajes cinematográficos más recordados de su carrera, el de Elle Woods. Quizá ahora que la tercera parte de Una rubia muy legal está por fin en camino más de veinte años después, la intérprete de 46 años ha querido rendir homenaje a esta película que es ya casi de culto.

"[La película] está en marcha. Mindy Kaling y Dan [Goor] la están escribiendo ahora para que Reese [Witherspoon] la protagonice. Además, Reese y Lauren Neustadter la están produciendo junto a Marc Platt. La estamos desarrollando todos juntos. ¿Cómo es Elle Woods a los 40 años? Es una madre con una carrera floreciente. Estamos deseando ver el guion", comentó la ejecutiva de MGM Pamela Abdy recientemente en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, confirmando así que ya queda muy poco para volver a ver a Reese Witherspoon encarnar su legendario papel.