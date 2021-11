Cada a una a su modo pero ambas impecables, este par de 'it girls' demostró ante el 'photocall' que en su caso el 'estilazo' viene de familia.

Cindy Crawford y Kaia Gerber; Melanie Griffith y Dakota Johnson; Isabel Preysler, Ana Boyer y Tamara Falcó... el panorama actual de la moda está plagado de parejas 'madre e hija' que causan sensación y cuyo estilo es capaz de inspirar looks a diferentes generaciones. Y, en nuestro país, dos de las referentes en la materia son Susi Rejano y Carla Hinojosa, cuyos perfiles de Instagram no dejan de acumular 'likes' y suscitar halagos entre mujeres de todas las edades.

Precisamente eso es lo que ocurrió este lunes mientras ambas posaban, deslumbrantes, en la alfombra roja de los primeros Premios Woman Sport, una celebración organizada por la revista Woman y el diario Sport que ha reunido en Barcelona a muchos de los rostros más importantes del deporte femenino de nuestro país y además ha contado con la presencia de algunas invitadas de excepción.

El look, plisado y elegantísimo, de Susi Rejano

Con más de medio millón de seguidores, Susi Rejano es la fundadora de la tienda 'online' de moda Brilliant y forma parte del grupo de 'influencers' maduras con más éxito de las redes sociales. En esta ocasión, ha desplegado su buen gusto a la hora de vestir para darnos una auténtica lección con un conjunto sobrio e ideal para eventos de noche.

Partiendo de una camisa blanca de Avellaneda que asoma bajo una chaqueta negra de terciopelo de Celine, la empresaria ha añadido una falda plisada 'midi' con un favorecedor patrón, de corte en A y cintura entallada, también de la misma marca francesa. A los pies, unos salones destalonados acabados en punta de Prada ejercen un efecto estilizador inmediato y, en la mano, una cartera de Saint Laurent eleva el conjunto. También las joyas, voluminosas, con personalidad y de su propia firma, marcan la diferencia.

El mono, ajustado y a la última, de Carla Hinojosa

Por su parte, su hija ha decidido arriesgar más, reinventando una de las piezas más repetidas de la temporada: el 'catsuit', ese mono ajustado que hasta 27 firmas de lujo han subido a las pasarelas de este otoño/invierno y que han dejado de ser el uniforme de superhéroes y gimnastas para convertirse en objeto de deseo entre amantes de la moda. Fiel a su color fetiche, Carla Hinojosa ha escogido un diseño en blanco con bajo acampanado del diseñador Fernando Claro que ha rematado con una torera metalizada, un bolso de fiesta en color negro de Jimmy Choo y unas sandalias de Luis Onofre. ¿El veredicto? Impecable.

"Muchos ya lo sabéis, pero para los que no... al terminar mi carrera de periodismo empecé como becaria en la revista Woman, allí me sentí como en casa hasta que me fui a vivir a Londres y me hace especial ilusión asistir a este evento y reencontrarme con este equipazo. Además estar en mi ciudad con mi madre hace de esta noche la noche perfecta. Gracias siempre por contar conmigo", ha explicado la 'influencer' en su perfil.

Las premiadas de los I Premios Woman Sport

Estos galardones han supuesto el primer evento nacional creado para apoyar, reconocer y dar visibilidad a la mujer en el mundo del deporte. En total, se han entregado diez premios de diversas categorías a aquellas deportistas, organismos, iniciativas e instituciones que han conseguido ser ejemplo y un referente de “mujeres que alcanzan metas”.

Las ganadoras de esta primera edición han sido la nadadora olímpica Ona Carbonell (premio Woman Sport 2021); el equipo femenino del F.C. Barcelona (premio extraordinario); la periodista Paloma del Río (premio Comunicación); la atleta Yulimar del Valle Rojas (premio internacional); la tenista Carla Suárez (premio superación); el Movistar Team de ciclismo (premio en equipo), Coral Bisturer, directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid y olímpica de taekwondo (premio trayectoria); Ana María Perera y María Francisca Perelló, presidenta y secretaria respectivamente de la Fundación Rafa Nadal (premio directiva); la reina del 'fitness' online Patry Jordán (premio deporte 4.0) y la deportista de kitesurf Gisela Pulido (Premio evolución). ¡Enhorabuena a todas!

