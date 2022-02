Ellos también han derrochazo estilazo en la gala celebrada en el Palacio de las artes y las ciencias de Valencia.

María Aguirre Álvarez

Cate Blanchett, Milena Smit, Penélope Cruz, Nieves Álvarez... la alfombra roja de los Premios Goya ha estado llena de nombres propios femeninos pero también masculinos. Los hombres también nos han dejado grandes looks en una edición en la que el negro se ha impuesto tanto para ellos como para ellas, el glamour ha estado presente de muy diversas formas.

Los hay que han arriesgado al máximo como Eduardo Casanova con un exclusivo diseño de Mans Concept negro con lazos rosas, y los hay que se han mostrado conservadores como Luis Tosar con un esmoquin clásico de Giorgio Armani. En cualquier caso, la noche se ha convertido en todo un despliegue de moda que quedará para el recuerdo.

Paco León

Uno de nuestros favoritos sobre la alfombra roja es Paco León porque siempre sabe cómo sorprendernos. Esta vez lo ha hecho con un traje de Gucci en el que la protagonista ha sido una blazer cruzada con mangas de plumas sobre la que ha colocado unos broches de Cartier y que iba acompañado de una camisa azul.

Álvaro Morte

Sobriedad y elegancia clásica destila el encargado de dar vida al Profesor en La casa de papel gracias a un esmoquin tradicional de Paco Varela que ha acompañado de un reloj de Breitling y gafas de Cutler and gross.

Germán Alcarazu

La apuesta de este actor ha sido totalmente contraria a la de Álvaro Morte. En su caso ha lucido un diseño de ST sastrería compuesto por un pantalón negro y una blazer blanca con un fajín con flecos y tres aplicaciones metálicas en forma de moscas bordadas en uno de los laterales.

Álex García

El actor es uno de los que siempre arriesga con sus looks y no ha sido menos en esta ocasión. Mans Concept firma su esmoquin oversize de pantalón amplio y blazer con solapa blanca en contraste, el cual no ha lucido con camisa blanca y pajarita al modo tradicional sino que lo ha acompañado de una delicada camisa de seda negra de cuello redondo.

Chechu Salgado

Para recoger su premio a mejor actor de reparto por Las leyes de la frontera, Chechu Salgado ha llevado un esmoquin marrón chocolate de Boss con botines chelsea de Carlos Santos en tono noir fabricados a mano y joyas de Cartier.

Leiva

La Condesa se ha inspirado en el traje que Mick Jagger lució el día de su boda con Bianca Jagger para crear el look de sastrería blanco con camisa rosa con el que el artista aparecía en la 36ª edición de los Goya, la misma en la que minutos después actuaba junto a Joaquín Sabina.

Alfonso Bassave

Emporio Armani firma el esmoquin de terciopelo azul y los zapatos que el actor ha acompañado de un broche de Bárcena y un reloj de Cartier.

Jorge Motos

El nominado a mejor actor revelación por Lucas no se ha llevado el premio pero sí que ha ganado el reconocimiento en su Valencia natal a uno de los más rompedores de la noche por este diseño de Palomo Spain que ha llevado con zapatos de Giuseppe Zanotti y con un maquillaje con aplicaciones de perlas en el contorno del ojo.

- Lo mejor de la alfombra roja de los Premios Goya

- Todos los ganadores de los Premios Goya