La actriz se postula como una de las mejor vestidas en la alfombra roja de los Premios Feroz con un vestido con velo-capa.

Clara Hernández

Como ya hizo en la edición anterior de los Premios Feroz, cuando nos emocionó con sus 'no zapatos' y un minivestido negro, la actriz Paula Usero ha vuelto a ser en 2022 una de las protagonistas de la alfombra roja de la gala que convoca la Asociación de Información Cinematográficos, postulándose como una de las mejores vestidas de la noche.

Este año no aspiraba a ninguna de las categorías de los Feroz (el año pasado lo hizo a la de mejor actriz de reparto por la película 'La boda de Rosa', que finalmente fue para Verónica Echegui), pero la valenciana de 30 años ha vuelto a enamorarnos con un increíble diseño midi y recto en crepe rosa, grandes hombreras, pequeñas aberturas frontales con forma de lágrima, cuello alto y un foulard-capa desmontable que no ocultaba el escote trasero del look firmado por Reguillo.

Unas sandalias blancas de tacón completaban el outfit.

La actriz, que en los últimos meses ha trabajado en la serie 'La cocinera de Castamar' (encarnaba en esta a la dulce Luisa Costa) y la película 'Llenos de gracia' de Roberto Bueso, ha elegido un peinado ideal para no robar protagonismo a su estilismo: un sofisticado moño pulido, bajo, así como joyas de Del Páramo Vintage Joyas, la firma especializada en joyas antiguas.

Pablo Macías y Dior han sido los encargados del maquillaje, según ha revelado la actriz tres horas antes de pisar la alfombra roja de los Feroz en sus stories mientras se exfoliaba el rostro cuidadosamente para estar perfecta y lucir, después, luminosa, con un maquillaje en tonos rosados.

La actriz no ha podido ocultar su alegría a su llegada ya que el año anterior no había podido disfrutar plenamente la gala, que no se celebró con invitados por la pandemia.

"Es el primer año que vengo y lo estoy disfrutando, con tanta gente, periodistas, gente invitada... (...) Esto era un mito para mí", ha declarado a su entrada, "Quería probar esto este año, y probarlo en mis propias carnes".

De esta manera, Paula Usero ha vuelto a acaparar flashes como ya hizo en la gala de la edición anterior, vestida de Encinar y con unas originalísimas botas-sandalias de edición limitada de Jimmy Choo y, posteriormente, en la gala de los Premios Goya, donde atrapó todas las miradas con un impresionante vestido de red con cristales sobre un fondo en crepe de seda azul pastel de corte recto de Redondo Brand.

