La actriz ha lucido un diseño exclusivo de Pedro del Hierro formado por un top de plumetti y una falda de satén.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Nadia de Santiago llega a los Premios Feroz 2022 con dos nominaciones bajo el brazo gracias a la serie de Netflix 'El tiempo que te doy', de la que es cocreadora además de protagonista. Así, está nominada a Mejor Actriz Protagonista y su serie a Mejor serie dramática. Además, su compañero de reparto, Álvaro Cervantes, también está nominado en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

Tras el éxito de la ficción, la actriz ha desplegado toda su elegancia en la alfombra roja con un total look a medida diseñado por Pedro del Hierro para la ocasión, compuesto por un top negro de plumeti con escote corazón y una falda larga de satén en color negro con fruncido en la parte delantera.

Nadia ha combinado este look de inspiración sirena con sandalias de ante en color morado con pompón en negro y torera de jacquard rosa.

Para la ocasión, la actriz ha mantenido su habitual melena bob con flequillo, y ha completado su look beauty con un maquillaje en tonos neutros realizado por Mara Fernández para Dior. Los labios, que son lo más llamativo del look, se han maquillado con la barra de labios Rouge Dior Natural Balm nº772 en un acabado satinado, lo que le da a Nadia un efecto de labio mordido súper favorecedor.

Este proyecto sin duda es uno de los más importantes de su carrera, pues se trata de una serie creada por ella misma, junto a Pablo Santidrián e Inés Pintor. "Ha sido un año y medio de mucho trabajo, de enfrentarme a algo muy nuevo. He aprendido muchísimo como persona: a decidir, a gestionar, a expresar, a encontrar las palabras adecuadas para que llegue el mensaje… Al final, hemos contado con un equipo maravilloso que ha entendido la serie a la perfección y que han dado lo mejor de sí. Desde Netflix, nos han dado mucha libertad para escribirla y para contar lo que queríamos contar, nos ha dado confianza y apoyo", nos contaba la actriz en una entrevista concedida con motivo del estreno de la serie.

En ella, nos habló también de sus formas de expresar su creatividad, que no se limitan a la interpretación. De hecho, también escribe y pinta: "Cuando no estoy interpretando, son herramientas que tengo para seguir expresando. En realidad, para mí es muy importante expresar. La escritura me sirve de espejo y para aclarar sentimientos e ideas. Me ayuda mucho a entenderme. También la pintura. La expresión en cualquiera de sus disciplinas es muy importante para mí".