La serie 'Vida Perfecta', creada y protagonizada por ella misma, aspira en esta edición a revalidar el título de Mejor Serie de Comedia que ya se llevó en los Feroz de 2020.

SILVIA VÁZQUEZ

Esta puede ser una gran noche para Leticia Dolera: su serie 'Vida perfecta' aspira a coronarse como mejor serie de comedia en estos Premios Feroz 2022 que se celebran hoy en el Auditorio de Zaragoza; y, de conseguirlo, pondría el broche de oro a una ficción que ha arrasado en crítica y en premios. Tanto es así que su primera temporada ya se llevó este Feroz en 2020, imponiéndose a 'Paquita Salas' y a 'Vota Juan'; y ahora, la segunda y última entrega, compite por hacerlo contra 'Maricón perdido', 'Reyes de la noche' y 'Venga Juan'.

Se lleve la estatuilla o no, la cineasta y actriz se ha vestido para triunfar. Y esta vez lo ha hecho confiando en la línea MM6 de Maison Margiela con un estilismo 'lady in red' de vestido entallado en el que los complementos (guantes con anillo, bolso esférico y botas de vinilo) han acaparado gran parte de la atención. Al igual que la chaqueta con estampado de damero que ha lucido durante el 'photocall'.

Leticia Dolera en los Feroz: reivindicativa, ganadora... y víctima de 'zascas'

Como adelantábamos, esta no es la primera vez que asiste a los Premios Feroz, de hecho entre 2016 y 2020 no se perdió ni una sola edición, cosechando siempre titulares a su paso, tanto por sus impecables looks en la 'red carpet' (inolvidable, por ejemplo, el vestido de Teresa Helbig que lució en 2019) como por sus reivindicaciones feministas cuando ha tenido la oportunidad de subir al escenario.

En 2018 lo hizo en calidad de entregadora, y no perdió la ocasión de lanzar una crítica a la organización por relegar a diferentes mujeres relevantes del cine al papel de "azafatas" durante la gala. "No es una opinión de feminazi", dijo en un coherente discurso (que puedes leer íntegro aquí), "son datos: las peli dirigidas por mujeres han sido el 7%, pero hay luz a final de túnel: el 33% de las nominadas a mejor dirección son mujeres. ¿Qué pasará el año que haya paridad? A lo mejor están haciendo de azafatos Alex de la Iglesia, Javier Gutiérrez, nosotras encantadas de subir a recoger los premios".

Sin embargo fue en 2019 cuando Leticia se convirtió en una de las protagonistas involuntarias de estos premios otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, cuando la presentadora, Ingrid García-Jonsson, le soltó un demoledor zasca en la que fue una de las ceremonias más ácidas que se recuerdan de los Feroz. "¿Por qué presento yo este marrón?", se preguntaba en voz alta la actriz, que a continuación enumeró distintas razones absurdas. "Y cumplo el requisito más importante", subrayó en un momento, "no estoy embarazada, tengo aquí el predíctor, Leti, por si quieres hacerme un casting".

Aquel comentario que dejó boquiabierto al público era una pulla directa contra Leticia Dolera, precisamente una de las grandes defensoras de los derechos de las mujeres, que en aquel momento estaba envuelta en una desagradable polémica después de que la actriz Aina Clotet denunciase en Twitter que la había apartado de un proyecto por estar embarazada.

Pero al año siguiente Leticia tuvo la oportunidad de reconciliarse con los Feroz. Con cinco nominaciones, su serie 'Vida Perfecta' partía como una de las grandes favoritas de la noche y finalmente se llevó dos: el de mejor serie de comedia y el de mejor actor de reparto en una serie, para Enric Auquer.

