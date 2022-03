Nicole Kidman demuestra en los Oscars 2022 que el peplum es una tendencia que queda bien a todas las edades

La actriz ha triunfado con un espectacular vestido gris de Giorgio Armani Privé.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Nicole Kidman es una de las actrices mejor valoradas de la industria de Hollywood por méritos propios. En su filmografía son varias las películas que cuentan con, al menos, un premio importante (desde Globos de Oro hasta Oscar) y en el apartado de las series no son pocas en las que se refleja como protagonista. Big Little Lies, del recientemente fallecido Jean-Marc Vallée y The Undoing son ejemplos de éxito incontestable.

Sin embargo, hoy está de enhorabuena por uno de sus últimos papeles en el cine, concretamente su interpretación en la película 'Being The Ricardos', la nueva cinta de Aaron Sorkin (realizador de 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Molly's Game'), donde Nicole Kidman encarna a la actriz Lucille Ball junto a Javier Bardem, que también está nominado por la misma película.

Sobre la alfombra roja ha sido una de las más elegantes gracias su estilismo, pues ha optado por lucir un vestido sin tirantes de seda azul claro de Giorgio Armani Privé. Se trata de un vestido con una silueta de columna que está acentuada por una falda peplum que se ata con un lazo XXL y se prolonga en una cola adornada con cristales dorados.

En cuanto al look 'beauty', la actriz ha optado por dejar la piel y los ojos bastante naturales, aunque eso sí, con pestañas y eyeliner muy marcado, para centrar la atención en sus labios rojos. Su melena la ha recogido en un moño bajo desenfadado que rejuvenece muchísimo su look.

La película por la que está nominada a Mejor actriz protagonista, 'Being the Ricardo's', recrea la historia real de Lucy Ball, estrella de la televisión de gran relevancia en las décadas de los años 30 y 40, que fue una de las más queridas de la pequeña pantalla. Tanto que esta comediante, actriz, modelo y productora llegó a protagonizar diferentes shows televisivos, como 'Here's Lucy' o 'Life With Lucy'.

La cinta narra la historia de amor interracial entre la actriz y su esposo y se centra en un momento concreto de su relación, paralela a la producción de 'I Love Lucy', cuando la comediante tuvo que enfrentarse a los grandes estudios para que no quitaran su espacio televisivo por haber contraído matrimonio con un hombre cubano.