Una edición más la modelo ejerció como portavoz de los votos del jurado de nuestro país. Y su look, confeccionado por Redondo Brand, es pura fantasía.

SILVIA VÁZQUEZ

Con el permiso de Chanel, la representante que llevó a España a un histórico tercer puesto con una actuación apoteósica, Nieves Álvarez ha sido la otra gran protagonista española de Eurovisión. La presentadora de 'Flash moda' lleva cinco años apareciendo en todas las pantallas europeas para comunicar los puntos que entrega el jurado de nuestro país en el certamen y, como cada vez que pisa una alfombra roja o un 'photocall', este 2022 ha vuelto a deslumbrar con su elegancia frente a la cámara.

Como no podía ser de otra forma, la modelo ha apostado para esta ocasión tan especial por la moda 'made in Spain', algo que también ha hecho la cantante Chanel Terrero, que interpretó su 'SloMo' vestida por Palomo Spain. En el caso de Nieves, quien firma su look eurovisivo es Jorge Redondo, fundador de Redondo Brand y uno de los diseñadores con más proyección de la actualidad.

Chanel Terrero: sus mejores fotos en su carrera a Eurovisión Ver 12 fotos

Prueba de ello es que en la pasada edición de la MBFWMadrid el modisto cacereño se alzó con el premio a la mejor colección de la temporada después de enamorar a la crítica especializada con su debut en la pasarela madrileña. Pero, además, Redondo Brand se ha posicionado como una firma muy deseada por el gran público, ya que viste con frecuencia a actrices, celebrities y reinas de Instagram para sus compromisos.

Su unión con Nieves Álvarez, todo un icono de la moda patria, tenía el éxito asegurado y el resultado final no ha hecho más que acrecentar el furor por esta joven marca española. ¿Su elección? Un vestido de invitada fucsia (el color de la temporada pese a las predicciones de Pantone), con mangas asimétricas y una abertura infinita en la pierna. ¡Impresionante!

Como el propio Jorge Redondo ha explicado la prenda en cuestión es "un vestido de costura a medida, confeccionado en doble satén de seda y tafetán", una pieza que, en palabras de Nieves Álvarez, se puede definir simplemente como "una preciosidad de vestido".

Como vimos durante su conexión desde la playa de Benidorm, la modelo ha redondeado su estilismo, ideado por Fran Marto, con joyas de Bulgari y sandalias a tono de Aquazzura. El maquillaje y la peluquería han corrido a cargo de Pilar Lucas, que optó por una coleta alta bien pulida y un 'make up' de sombras brillantes y labios 'nude'. Sin duda, nuestros 12 puntos van para ella.