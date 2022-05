Nieves Álvarez brilla en Cannes con su vestido cristalizado

Un look elegante, sexy y que le sienta como un guante firmado por Elie Saab.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La alfombra roja del Festival de Cine de Cannes ha vuelto con más fuerza y estilo que nunca. Tras la atípica edición del año pasado (celebrada en el mes de julio a consecuencia de la pandemia), este 2022 el certamen ha regresado a sus fechas habituales y el martes 17 de mayo se desplegó, al fin, la 'red carpet' para su ceremonia inaugural. Desde entonces, son muchos los rostros conocidos de la industria del cine que han desfilado por ella, pero si tenemos que elegir un look de los que hemos visto hasta la fecha, ese sería sin duda el de Nieves Álvarez.

Y es que, aunque estamos más que acostumbradas a verla entre las mejor vestidas de cualquier evento al que acude, en esta ocasión no solo nos ha enamorado a nosotras, sino a toda la prensa internacional y a los entendidos de moda presentes en el festival. Y no nos extraña en absoluto, ya que acudió enfundada en un impresionante vestido cristalizado de alta costura de la colección primavera verano 2022 de Elie Saab, que combinó a la perfección con unos pendientes y una gargantilla de diamantes.

Hace solo una semana se convirtió, con el permiso de Chanel, la representante que llevó a España a un histórico tercer puesto con una actuación apoteósica, en la otra gran protagonista española de Eurovisión. La presentadora de 'Flash moda' lleva cinco años apareciendo en todas las pantallas europeas para comunicar los puntos que entrega el jurado de nuestro país en el certamen y, como cada vez que pisa una alfombra roja o un 'photocall', en la edición que se celebró el pasado sábado volvió a deslumbrar con su elegancia frente a la cámara.

Como no podía ser de otra forma, la modelo decidió apostar para esa ocasión tan especial por la moda 'made in Spain', algo que también hizo la cantante Chanel Terrero, que interpretó su 'SloMo' vestida por Palomo Spain. En el caso de Nieves, quien firmaba su look eurovisivo era Jorge Redondo, fundador de Redondo Brand y uno de los diseñadores con más proyección de la actualidad. Su elección fue un vestido de invitada fucsia (el color de la temporada pese a las predicciones de Pantone), con mangas asimétricas y una abertura infinita en la pierna. ¡Impresionante!

