Ya sabemos cuál va a ser el código de vestimenta de la gala más esperada del año: el glamour en la Edad Dorada de Estados Unidos.

Tamara Conde

Ya conocíamos casi todos los detalles sobre la MET Gala de este año, pero nos faltaba el más importante: el código de vestimenta. El evento del mundo de la moda más esperado e importante vuelve con una segunda parte de 'La moda en Estados Unidos'. Hace tan solo ocho meses, el pasado septiembre, pudimos disfrutar de la gala de 2021, con la temática 'In America: A Lexicon of Fashion'. Tras una alfombra roja repleta de 'looks' inolvidables como el de Billie Eilish o el de Jennifer López, este 2022 estamos ansiosos por ver con qué nos sorprenden los invitados.

Este año, para esta segunda parte bajo el nombre de 'In America: An Anthology of Fashion', la temática será el Gilded Glamour, es decir, el glamour de la Edad Dorada de Estados Unidos, centrándose en la icónica ciudad de Nueva York. Volviendo a la tradición del primer lunes de mayo, la MET Gala de este año se celebrará el próximo 2 de mayo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y contará con anfitriones como Regina King, Blake Lively o Ryan Reynolds.

La denominada 'Gilded Age' o Edad Dorada de Estados Unidos hace referencia a las últimas décadas del siglo XIX, y principios del siglo XX, donde sucedió una gran expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes. Por aquel entonces, la moda era un sinónimo de exceso. Gracias a los avances industriales, confeccionar prendas con diferentes tejidos y materiales, y de manera mucho más rápida, empezó a ser posible, y la clase alta sacó partido de ello. Ya no solo podíamos ver vestidos y accesorios extravagantes utilizados en fiestas o bailes, sino que la moda se extrapoló a diferentes ámbitos y ocasiones, como por ejemplo al deporte.

Este año, podremos disfrutar también de una exposición de viñetas realizadas por ocho directores de cine y que estarán ambientadas en historias de las salas del MET de la época, indagando así en la evolución del lenguaje de la moda y en aquellos que formaron parte de ello, pero de los que nunca llegamos a conocer sus nombres, como sastres, modistas o diseñadores.

Los nombres que desconocemos también son los de los protagonistas de la alfombra roja de este año, pues los diseñadores han preferido que sea un misterio. Pero, independientemente de ello, lo que sí que esperamos es que hagan un bonito e icónico homenaje al tema central de esta gala, la moda estadounidense.