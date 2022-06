Megan Fox lleva el rosa a otro nivel con un look extremo

El estreno del documental de Machine Gun Kelly, Life in pink, ha sido el perfecto contexto para que la actriz haya sorprendido con un estilismo al más puro estilo Barbie.

María Aguirre

En tiempos en los que el rosa ha pasado a ser color estrella de la temporada –un rápido repaso por las principales alfombras rojas y pasarelas basta para comprobar su reciente éxito– no debería sorprendernos demasiado que Megan Fox haya apostado por esta tonalidad a lo grande en su última aparición pública, pero lo ha hecho por dos motivos. El primero de ellos es porque su elección nada tiene que ver con la particular "fiebre rosa" que se vive en los últimos tiempos sino que se debe a una mera cuestión de marketing puesto que ha sido lo que ha lucido para aparecer en el estreno del documental de su prometido Machine Gun Kelly que lleva por título un evocador Life in Pink.

La segunda de las razones por las que ha conseguido dejarnos con la boca abierta es precisamente por su particular interpretación a la hora de lucir este tono. La actriz lo ha sabido llevar al extremo y es por eso que ha decidido defenderlo en formato total look, como si fuera ella en lugar de Margot Robbie la protagonista de la adaptación al cine de Barbie.

Minivestido cut out con tirantes espagueti firmado por Nensi Dojaka y sandalias de tacón con tiras a juego han sido los principales elementos principales pink utilizados por Megan Fox, pero no han sido los únicos. Podría haberse quedado ahí su estilista Maeve Reilly, pero ha ido un paso más allá al incluir al mismo tiempo en el beauty look este potente color.

Manicura y pedicura iban por supuesto perfectamente realizadas en rosa chicle, como también lo iba el maquillaje en lo que a sombra de ojos, colorete y labial se refiere; y, por último, su melena. La intérprete de Transformers se ha puesto en manos de su peluquero de confianza para dejar atrás el característico moreno de su pelo y transformarlo para la ocasión en un cabello azucarado a juego con el de su prometido.

Ambos aparecían de este modo perfectamente coordinados como ya lo hicieron hace unos días en el Festival de cine de Toronto en la premiére de la cinta Taurus en la que los dos han trabajado juntos. En este caso, el estreno era del documental del conocido como Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, el cual narra su historia de luces y sombras adentrándose en aspectos tales como su salud mental, su carrera, su familia y sus relaciones amorosas.