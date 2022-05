La influencer ha vuelto a pisar la alfombra roja del certamen, esta vez con un diseño flúor que no ha dejado a nadie indiferente.

Julia García

La influencer española Marta Lozano ha vuelto a conquistar Cannes en su semana grande, la del Festival de Cine. A solo unos días de su boda con el odontólogo Lorenzo Remohi —el próximo día 28 se casarán—, la valenciana ha acudido un año más al prestigioso encuentro cinematográfico, donde ha brillado con un vestido verde flúor de Vicky Martín Berrocal.

En la misma alfombra roja que estos días habían pisado mujeres como Anne Hathaway, Julia Roberts o Julianne Moore, Marta Lozano ha demostrado por qué es una de las influencers favoritas de las marcas de lujo. Ha ayudado mucho su elección para la ocasión porque el vestido de Victoria es de los que dejan huella, de esos que aparecen en los rankings resumen de las mejores piezas que hemos visto cuando un evento de este calibre llega a su fin.

En primer lugar, llama la atención su color, poco habitual en alfombras rojas con el poso de Cannes, pero todo un acierto aprovechando que los tonos flúor y tan vivos como este están de actualidad esta temporada. Toma nota si tienes una boda próximamente.

Y, por supuesto, el corte no le va a la zaga al color. Una larguísima cola contrasta con el cuerpo mini de la pieza en su parte delantera, donde deja ambas piernas a la vista por encima de las rodillas. El volumen y los pliegues abullonados son protagonistas de la creación de Vicky Martín Berrocal en su tramo intermedio, hasta la cintura, donde su patrón cambia por completo al ceñirse el tejido, fruncido en esta parte del diseño, al torso de Marta Lozano.

El vestidazo se remata con un nuevo cambio brusco, en este caso también de material, ya que dibuja un escote palabra de honor a partir del cual la diseñadora andaluza añade una especie un aplique semitransparente con dibujo de red dando así protagonismo al cuello y los brazos de la influencer.

Con semejante look, los complementos no pueden ser muy recargados. No hace falta que lo sean. Y Marta Lozano ha sido inteligente al apostarlo casi todo al vestido de la firma española, al que ha acompañado con unas sandalias elegantes de Aquazzura y joyas de Messika.

Muy elegante es también el make up look firmado por Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior Makeup, con el que Marta Lozano ha deslumbrado en la Costa Azul. El efecto bronceado es el detalle más destacado de un conjunto que luce equilibrado y sofisticado, en la línea del estilismo. Más sencillo es el peinado que pone la guinda al look de la española en Cannes, un recogido con moño alto.

La sofisticación y elegancia del look de Marta Lozano en Cannes ha estado al nivel de las tres ocasiones anteriores en las que había acudido al festival, donde siempre ha elegido vestidos de colores diferentes. Un minivestido negro de Yolancris en 2018, un voluminoso diseño de tul blanco al año siguiente y un impresionante vestido rojo de Lorenzo Caprile el año pasado.