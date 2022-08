La ceremonia de los MTV VMAs ha dejado una alfombra roja atrevida, apasionada y muy divertida. Mira quiénes fueron los mejor vestidos de la gala.

Clara Hernández

Los MTV VMAs 2022, la ceremonia que premia los mejores vídeos musicales del año, nos dejó este domingo una gala brillante, con un palmarés regado de talento y nombres femeninos. Así, Taylor Swift logró el reconocimiento a mejor vídeo por 'All too well', el proyecto que ha dirigido, mientras que Nicky Minaj fue la otra gran triunfadora de la noche con su premio a mejor vídeo de hip hop por 'Do we have a problem?', el tema que comparte con Lil Baby).

Lisa de Blackpink (que obtuvo el galardón a mejor vídeo de K-pop), Lizzo (mejor vídeo para una causa), Dove Cameron (mejor artista revelación) o Anitta (mejor vídeo de música latina) fueron otras de las protagonistas de la noche donde la alfombra roja, como suele ser habitual en estos eventos, se lleno de looks sugerentes, cut-outs, brillo y una mayor dosis de fantasía que, por ejemplo, en los festivales cinematográficos.

Encabezando los looks más aclamados de la muestra figura el minivestido de cristales de Taylor Swift, una preciosa prenda joya con escote halter y efecto trampantojo nude que jugaba a dejar partes del abdomen, los glúteos y el pecho a la vista, y que estaba firmado por Oscar de la Renta. El maquillaje de la cantante, con brillantes en los párpados, o su manicura y sandalias plata convertían el resultado en espectacular.

Sin embargo, hay más (muchos más) estilismos que nos dejaron con la boca abierta. Algunos, por su espectacularidad y, otros, por su extravagancia.

Otro de los más ovacionados por el vetido elegido por la cantante Lizzo, que envolvió sus curvas XL en un impresionante oleaje de seda satinada, con escote bardot, que caía en catarata hasta los pies (de Jean Paul Gaultier) y que acompañó con guantes largos oscuros, semitransparentes, creando una ilusión de pliegues y claroscuros.

El diseño tipo trikini floral de Carolina Herrera que lució Sabrina Carpenter, los 'cut outs' con asimetrías extremas de Ashley Grahm, la más atrevida con un diseño en color negro y unido por imperdibles de Houghton, o la ilusión de plumas a modo de falda y aura de Lil Nas X, a medio camino entre un redentor y un bailarín de samba, de Harris Reed, son otras de las propuestas que aparecen, forzosamente, en nuestra lista de mejor vestidos de los MTV VMAs Awards 2022.

Mira a continuación los looks que cuasaron sensación en los premios, más allá de Taylor Swift: