Lali Expósito: morena, sexy y viral en los Premios Platino

La actriz argentina brilló con cambio de look radical uno de los looks más comentados de la alfombra roja de los Premios Platino.

Clara Hernández

Lali Espósito, la actriz argentina a la que conocimos (y por la que comenzamos a sentir devoción) por su aparición en la serie 'Sky Rojo' fue este lunes una de las presencias más comentadas en los Premios Platino 2022. La intérprete y también cantante no solo se encargó de presentar con desparpajo la gala junto a Miguel Ángel Muñoz. Además, protagonizó la actuación inaugural de la noche (interpretó su tema 'Disciplina' con mono acharolado recorrido por 'cut outs' y una coreografía enérgica), brilló con cambio de look radical (su habitual melena rubio platino es ahora negra, capeada y desfilada al rostro, con un corte 'mullet') e hizo vibrar la alfombra roja de los galardones cinematográficos con uno de los looks más sexys de la velada.

La artista reiteró el triunfo de los dos piezas (con crop top y falda larga) y la confirmación de que el abdomen es el nuevo escote gracias a uno inverso y extremo que evocaba aquella moda 'underboob' que revolucionó hace un lustro los looks de 'celebrities' e 'it girls' recortando centímetros de tela y mostrando la parte inferior del pecho. Por la parte superior de su top, Lali Espósito mostraba, sin embargo, recato de cuello a la caja y manga larga, en un sofisticado contraste.

Más detalles: dos bandas de malla metalizada subrayaban ese escote en el abdomen con una original forma hexagonal.

En color negro, el outfit subrayaba el final del top y el comienzo de la falda con sendas bandas plateadas, destacando un escote abdominal de forma hexagonal. Como accesorios, la actriz eligió unas sandalias de plataforma negras y largos pendientes plateados.

"Yo morocha [morena], Madrid y Premios Platino", había escrito poco antes en su perfil de Instagram mientras despertaba suspiros con un espectacular vestido con efecto 'naked' protagonizado por transparencias y drapeados en color negro de la firma española Etxart Panno.

Además de una fotogénica alfombra roja, los Premios Platino mostró un palmarés rendido a 'El buen patrón' (la película de Fernando León de Aranoa obtuvo el galardón a mejor película, dirección, guion y mejor interpretación masculina por Javier Bardem).

Por su parte, Alberto Iglesias obtuvo el Premio Platino a mejor música original, Blanca Portillo el de mejor interpretación por 'Maixabel', Aitana Sánchez-Gijón por mejor interpretación femenina de reparto en 'Madres paralelas' o 'Ainbo', la guerrera del amazonas' a mejor película de animación, entre otras.

