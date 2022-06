Kim Kardashian entra en la polémica: llevó el vestido de Marilyn Monroe "3 ó 4 minutos" y ella NO lo rompió

Tras semanas de silencio Kim Kardashian se pronuncia al fin sobre el escándalo de los daños que sufrió su look, un vestido original creado para Marilyn Monroe que sacó de un museo para acudir a la Gala MET 2022.

SILVIA VÁZQUEZ

"¿Qué es más americano que el vestido de Marilyn Monroe de cuando cantó el 'Cumpleaños feliz' al presidente?". Eso fue lo que se preguntó Kim Kardashian cuando la organización de la Gala MET anunció que la temática del 2022 sería el 'Gilded glamour' o la elegancia de la Edad de Oro de Estados Unidos.

En aquel momento, se puso en contacto con el museo Ripley para conseguir la pieza original e inició una dieta con la que adelgazar 7 kilos en tres semanas para entrar en la misma que ha desatado la indignación de las redes; pero, por entonces, la socialité no podía ni imaginarse que su elección de vestuario vendría acompañada de una de las polémicas de moda más mediáticas de los últimos años.

Unas imágenes del deterioro del vestido tras su uso dieron la vuelta al mundo a penas unos días después de que la más famosa de las Kardashian deslumbrara desde las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Quien las difundió es Scott Forner, un coleccionista y experto en Marilyn Monroe que señalaba "daños permanentes" en la tela, con algunos desgarrones, la ausencia de varios cristales y otros pendiendo de un hilo.

La comparativa habla por sí misma y, además de generar un importante enfado entre los fans de la actriz, ha sido el inicio de un intenso debate sobre si es legítimo sacar una pieza de un museo para lucirla en una alfombra roja, especialmente en este caso que algunos consideran el vestido del famoso 'Happy birthday Mr. president' un icono de la cultura pop y que la propia Kim confesó su problemas con la talla de la prenda al defender la dieta exprés a la que se sometió.

Al fin, tras varias semanas de silencio, Kim Kardashian se ha pronunciado al respecto en el programa de televisión 'Today'; y lo ha hecho para manifestar su inocencia y su admiración por esta figura histórica. "La respeto (a Marilyn). Entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos", ha asegurado antes de añadir que le parecía el look perfecto para la temática de la Gala MET 2022.

En la entrevista la empresaria ha dejado claro que el vestido estuvo vigilado en todo momento por representantes de Ripley, algo que el museo ya había atestiguado en un comunicado, y que a penas lo llevó unos instantes en la ceremonia, antes de ponerse una réplica. "Me presenté a la alfombra roja en bata y zapatillas, me puse el vestido en la parte de abajo de la alfombra roja y subí las escaleras. Probablemente lo tuve puesto durante 3 ó 4 minutos. Luego me cambié en la zona superior de la escalinata", ha recordado.

Además, ha apostillado que quienes le ayudaron a vestirse manipularon el diseño con guantes y con el máximo cuidado; por lo que cuando en el show le han preguntado directamente si es la responsable del nuevo estado del traje, no ha dudado en enunciar un no rotundo.

¿Y, entonces, a qué se deben los evidentes desperfectos? Probablemente, como apuntan sus defensores, los 60 años de antigüedad del vestido tengan algo que ver en ello. En cualquier caso la controversia sigue servida.