Kim Kardashian se marca un look Barbie en rosa demostrando que es la reina del monocromatismo

Para recibir un premio por su filantropía, la empresaria ha acudido junto a su madre y su hermana Kylie Jenner con un sorprendente estilismo monocromático.

Julia García

Olivia Wilde, Alessandra Ambrosio y Jessica Alba han sido algunas de las estrellas que han acudido a la gala Baby2Baby celebrada en West Hollywood, Los Ángeles, este sábado 12 de noviembre, un evento en el que parte del clan Kardashian-Jenner han sido las grandes protagonistas. Sobre todo, Kim Kardashian.

Apenas unos días después de alzarse con el premio CFDA por la innovación de su firma SKIMS, la empresaria ha sido reconocida de nuevo, esta vez con el Giving Tree Award, un galardón que reconoce la filantropía de quien lo recibe. Por ejemplo, de mujeres como Gwyneth Paltrow, Amy Adams o Jennifer Garner. El año pasado, el premio fue para Kobe Bryant, exdeportista fallecido en accidente de helicóptero, y su mujer, Vanessa Bryant.

Para una ocasión así, la empresaria tenía que tomarse el evento como las grandes ocasiones. Y no ha defraudado. Kim, que ha estado acompañada por su madre, Kris Jenner, y por su hermana Kylie, ha vuelto a demostrar que es la reina de los looks monocolor. En los últimos años, desde que la tendencia de lucir hasta el último accesorio en el mismo tono del vestido se puso de moda, ha ofrecido múltiples ejemplos de cómo explotar este concepto minimalista en torno al cromatismo.

Generalmente, es el negro el tono fetiche de Kim Kardashian. No en vano, lució espectacular recientemente con un estilismo de Balenciaga exclusivamente en este color en una gala en el LACMA. Otras veces opta por diseños metalizados, como el Dolce&Gabbana de hace unos días, pero si sale del negro, para construir looks monocolor es el rosa en todas sus tonalidades. Este es el color que ha elegido en esta ceremonia en la que ha lucido un vestido ceñido tipo cut out con juego de tejido en forma de cruces, fruncidos y lazos. En concreto, dos lazos son protagonistas en la parte central del diseño: uno a la altura del pecho y otro, de la pelvis.

Una larga cola es el otro detalle que destaca especialmente de este diseño en rosa que Kim Kardashian ha combinado con un minibolso de Balenciaga, una de sus firmas de referencia, y unos zapatos de tacón fucsia, que mantiene la gama cromática del look pero le ponen un toque de intensidad al mismo.

Esta no es la primera vez, como decíamos, que la influencer se marca un total look en rosa. Ya la vimos en clave Barbie, por ejemplo, en una de sus apariciones previas a participar en Saturday Night Live en Nueva York el año pasado, cuando lució una blazer y botas XL de tacón, también de Balenciaga. Y más recientemente, en junio de este año, compartió imágenes en su perfil de Instagram envuelta en otro look de la misma marca donde estaba envuelta en una sudadera cropped, unos pantalones brillantes y unas botas Knife de Balenciaga, uno de sus calzados favoritos, puesto que también los ha llevado en negro en alguna ocasión.