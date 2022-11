La empresaria ha recibido el premio a la innovación otorgado por el Consejo de Diseñadores de Moda de América gracias a su marca SKIMS y ha contado con el apoyo de sus hermanas sobre la alfombra roja.

Julia García

El Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) ha celebrado su entrega anual de premios en Nueva York para reconocer entre otros el trabajo de creadoras como Catherine Holstein for Khaite, el de estilistas como Law Roach –responsable de los geniales looks de Zendaya y Kerry Washington– y el de Kim Kardashian, quien ha recibido junto a sus compañeros de SKIMS el galardón a la innovación por la labor que lleva su marca de ropa interior. Al ser esta última una de las estrellas de la noche, el clan Kardashian casi al completo –tan solo Kourtney no ha podido acudir– se ha unido para apoyar a su hermana y, como era de esperar, todas ellas se han convertido en el inevitable centro de las miradas.

Su paso por la alfombra roja ha estado marcado por los diferentes estilos que defendido cada una de ellas. Empezando por la gran homenajeada de la velada, quien ha sido fiel a Dolce&Gabanna después de la colección inspirada en ella que presentaron sobre la pasarela recientemente y se ha enfundado en un ajustado vestido de escote palabra de honor diseñado por los creadores italianos sin ningún tipo de accesorio y con su melena peinada hacia atrás con efecto mojado.

Esa misma línea sexy ha sido la seguida por Khloé Kardashian, quien ha posado para los medios allí presentes con un diseño en tono bronce que llevaba el cut out al extremo firmado por el creador neoyorkino LaQuan Smith y que ha acompañado de complementos a tono y un pulido recogido bajo como peinado.

Arrebatadora ha aparecido también Kylie Jenner. En su caso con un vestido de escote asimétrico de Mugler de original drapeado en la zona superior y falda negra con una pronunciada abertura lateral.

Kendall Jenner, en cambio, ha tomado un camino completamente distinto. El suyo ha sido el del vestido lencero, pero versionado por la marca Khaite al ser de lentejuelas en color blanco. Con un amplio escote en uve y tirantes espagueti, bien podría ser el perfecto vestido de novia para una boda millenial.

Sobre la alfombra roja de los CFDA Fashion Awards también se ha podido ver a Katie Holmes, Amanda Seyfried, Kerry Washington, Gigi Hadid o Rachel Brosnaham, entre otras, como puedes ver en la siguiente galería que resume los mejores looks de la ceremonia.