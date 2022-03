Katie Holmes recupera su look más salvaje (con piercing en la nariz) en la fiesta post Oscar

Tanto en la gala como en la fiesta tras los Oscar, los invitados de esta edición volvieron a sorprender con sus mejores galas.

Tamara Conde

Esta 94ª edición de los Oscar ha dado mucho de qué hablar, y los 'looks' de los invitados es una de las razones, entre ellos el de Katie Holmes. La primera tanda de estilismos nos dejó sin aliento con vestidos como el de la nominada Jessica Chastain, Lupita Nyong'o o Nicole Kidman. Otras actrices como Zendaya o Kristen Stewart tampoco pasaron desapercibidas y nos hicieron disfrutar de la ansiada 'red carpet' de cada año.

Y por si la alfombra roja previa a los premios no hubiese sido suficiente, pudimos disfrutar de una amplia variedad de sorprendes 'looks' en la fiesta de después de la gala. Ya no solo estrellas del cine, sino del mundo de la moda, cantantes y hasta 'influencers'. A la fiesta post Oscar no faltó nadie, y todos y cada uno de ellos quisieron lucirse en esta alfombra roja que tanto gusta comentar.

Elegancia y comodidad son las palabras exactas que definen el 'look' de Katie Holmes, que aunque ha decidido no arriesgar demasiado, ha conseguido llamar la atención una vez más. La elección de la actriz ha sido un vestido negro básico de Chloè, largo con falda plisada (detalle clásico de la casa Chloè) y con un escote en V que favorece la figura de la estadounidense. Junto con los detalles 'cut-out', que son tendencia, y la arandela plateada en el pecho, le dan al vestido un toque más atrevido.

En cuanto al tema 'beauty' la actriz ha seguido la misma línea básica que con el 'look'. Ha optado por un maquillaje natural con el que destaca una piel jugosa y el color de sus ojos que, además, podemos apreciar a la perfección gracias al recogido que ha decidido llevar: una coleta baja. Así, el escote del vestido también se convierte en una parte esencial del 'look'. Con una pulsera de brillantes y unos pendientes pequeños, Katie Holmes ha preferido apostar por unos accesorios sencillos. Sin embargo, ha logrado dar su toque más personal con el piercing de la nariz, tan característico de la actriz, pero que pocas veces podemos ver. Un pequeño pero llamativo detalle que probablemente pronto vuelva a ser tendencia.

Un año más, la alfombra roja de los Premios Oscar ha sido una de las mejores partes, aunque este año, la polémica provocada por el cómico Chris Rock y el actor y nominado Will Smith, le ha quitado protagonismo a esta parte esencial de la gala.

¡Ya queda menos para poder disfrutar de la siguiente!