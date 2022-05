Kourtney y Khloé han debutado a lo grande sobre esta alfombra roja junto a sus hermanas Kim, Kendall y Kylie.

María Aguirre Álvarez

Hace unos días saltaron los rumores de que, por primera vez en la historia de la gala del MET, estaba previsto que el clan Kardashian acudiera al completo. Y así ha sido. La anfitriona Anna Wintour no ha querido dejar de invitar en esta edición a Khloé y Koutney, las únicas de la familia más mediática que quedaban por debutar en esta gran fiesta que se organiza anualmente en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York con motivo de la inauguración de su exposición y con el fin de recaudar dinero para el centro.

Sorprendentemente no ha habido ningún posado de las cinco hermanas juntas a pesar de que su llegada al evento si que ha sido en comandita, acompañadas, como no, por su madre Kris Jenner. Todas ellas han tenido su correspondiente momento de gloria para mostrar lo bien que se desenvuelven sobre las alfombras rojas siendo cada una fiel a su personal estilo.

Kim Kardashian

La más popular del "klan" ha sido, como era de esperar, una de las que más focos ha atraído en la velada. Y no porque haya aparecido de la mano de su novio Pete Davidson, con quien posó hace tan solo unos días en la Casa Blanca. Tampoco porque se haya teñido de rubia para la ocasión, sino porque ha lucido el vestido con más carga simbólica. Kim Kardashian se ha enfundado en el célebre diseño de brillantes con el que Marilyn Monroe entonó el Cumpleaños Feliz a John F. Kennedy en 1962, para lo cual ha tenido que adelgazar 7 kilos en menos de tres semanas.

"Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis. ¡Gracias al museo Ripley's Believe It or Not por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento", ha escrito la empresaria en su perfil de Instagram sobre esta pieza que, tras subir las escaleras del Museo, cambió por una réplica para evitar estropearla.

Kylie Jenner

Aunque siempre hay algún look nupcial que se cuela entre los elegidos por las invitadas al MET no esperábamos que en el 2022 fuera Kylie Jenner quien lo protagonizara. La más joven de la familia se vistió de novia en lo que fue un homenaje al desaparecido diseñador Virgil Abloh, con quien tenía previsto haber acudido dos años atrás cuando la gala tuvo que suspenderse por la pandemia.

Con un vestido blanco de Off-White en cuyo proceso de creación ha participado la empresaria partiendo de una idea del creativo y una gorra a modo de tocado de la que nacía un pequeño velo ha aparecido Jenner dejando claro que sabe muy bien cómo sorprender.

Kendall Jenner

También ha sorprendido con su elección Kendall Jenner aunque no por su vestido, uno negro cargado de volumen firmado por Prada compuesto por una parte superior de rejilla y una falda XXL. Esta vez ha sido su curiosa apuesta beauty la que ha dejado a los presentes sin palabras. Pestañas infinitas muy muy marcadas, ojos ahumados y cejas decoloradas en un rubio platino han sido el resultado del trabajo de la maquilladora Mary Phillips, quien no se ha olvidado de añadir un poco de rubor en las mejillas y un toque rosado a los labios para que estos ganaran en jugosidad.

Kourtney Kardashian

El twinning fue la idea sobre la que pareció moverse Kourtney Kardashian en su estreno en este contexto. Thom Browne firmaba tanto su estilismo como el de su marido Travis Barker, ya que ambos posaron con sendos conjuntos de la forma en blanco y negro. Ella con un conjunto que parecía ser el esbozo de una camisa blanca y una falda asiétrica negra con faja incluida y él con una misma faja que acompañó de camisa y pajarita en blanco y chaqueta y falda tableada negra.

Khloé Kardashian

Por último, la otra debutante de la noche, Khloé Kardashian. Fue quien menos arriesgó al dejar que Jeremy Scott confeccionara para Moschino un escotado vestido de tirantes repleto de incrustaciones doradas al que añadió solo unos largos guantes negros y una capa a juego. Melena con efecto mojado y un maquillaje centrado en los ojos ahumados hicieron el resto.