Kaia Gerber, melena prerrafaelita y aberturas para la Gala Met 2022

La Gala MET es uno de esos acontecimientos que no te puedes perder si te gusta la comunión de espectacularidad y moda. Gracias a este evento, somos capaces de reconocer cómo todos y cada uno de los detalles de un 'look' son capaces de elevarlo y convertirlo en uno de los más comentados o todo lo contrario. Por ese motivo, desde el Costume Institute del Museo Metropolitan de Nueva York solo se establece un código de vestimenta, del resto se encargan todos aquellos que desean formar parte del evento.

Si bien es cierto que nos hubiese gustado ver en esta ocasión a Zendaya, que no ha podido acudir a la famosa escalinata de este museo de Nueva York por asuntos laborales, no podemos decir que nos haya decepcionado la fiesta temática 'In America: An Anthology of Fashion' que nos tenían preparado algunas de las estrellas de la música, el cine y las pasarelas. Esta vez el 'dress code' era el llamado Gilded Glamour, esto es, la elegancia de la Edad de Oro de Estados Unidos y, por supuesto, no han faltado ideas varias para ofrecer algunas propuestas que pasarán a la historia.

Una de ellas ha sido la de la supermodelo Kaia Gerber, que ha posado sobre la 'red carpet' con un estilismo que nos ha recordado aún más si cabe a la estela de su madre, la también 'top model' Cindy Crawford. En este caso, Kaia ha optado por una de las melenas más comentadas e impactantes de la jornada, no solo por su longitud, sino también su volumen, sus rizos y su simbología.

Conviene recordar en este caso a qué nos referimos cuando hablamos de melenas prerrafaelitas, esto es, aquellas musas pertenecientes al movimiento británico que revolucionó en todos sus sentidos el arte en la era victoriana, donde las mujeres eran representadas habitualmente con largas cabelleras, rizadas, muy voluminosas y, muchas de ellas, pelirrojas. Este pelo, similar al de las sirenas, ha tenido un fuerte protagonismo en la gala precisamente gracias a Kaia y a Sophie Turner, que ha llevado el pelo también largo, con un intenso rojo y raya en medio.

Si bien es cierto que la actriz de 'Juego de Tronos' no ha dejado de brillar por elegir un 'outfit' más oscuro de Louis Vuitton, gran parte del protagonismo capilar se lo ha llevado la modelo, que ha pasado de su melena capeada a un peinado romántico digno de las películas de princesas, obra de Guido Palau. También con la raya en medio, Kaia ha optado por retirarse el pelo de la cara con dos horquillas a ambos lados, a juego con un espectacular vestido de Alexander McQueen.

En este caso, ha decidido llevar una prenda marcada por aberturas en la zona del pecho, seguidas de 'cut-outs' que se extienden en las costillas y transparencias en la zona inferior, una vez pasadas las caderas. Esta creación de la firma británica está marcada por la abundancia de lentejuelas y 'paillettes' que se distribuyen por toda la prenda, desde su cuello redondeado combinado con tiras finas, hasta el suelo.