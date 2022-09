Jessica Chastain sabe que la solución más cómoda y elegante al "qué me pongo" es un mono

A diario, como invitada a una boda o incluso sobre la alfombra roja como lo ha lucido la actriz en el Festival de cine de Toronto.

Julia García

Que el mono sea una de las prendas favoritas por excelencia no es casualidad. Cuesta mucho resistirse a él después de haber comprobado de primera mano que no solo es cómodo, es que sienta genial, se adapta a todos los contextos y lo sencillo que es tirar de él. Reconozcámoslo, es facilísimo ir al armario y ponértelo porque no implica tener que pensar más que el calzado con el que acompañarlo para tener un look genial. Por eso siempre conviene tener al menos una alternativa de la que poder tirar.

Este otoño parece que son los que se asemejan a los uniformes de trabajo los que funcionarán mejor en el día a día, pero no por ello debemos perder de vista los modelos confeccionados en tejido vaquero que siempre consiguen que veamos el denim de un modo diferente y, sobre todo, los diseños más sofisticados en los que sabemos que podemos confiar en una ocasión especial sin miedo a equivocarnos. Estos últimos pueden ser de muchos tipos: en clave minimal, con flores, con volantes o con detalles joya, justo como el que Jessica Chastain ha lucido sobre la alfombra roja.

Como admiradoras del estilo de la actriz que somos –no hay evento en el que aparezca en el que no nos deje con la boca abierta con su estilismo– nos ha encantado ver que ella también ha descubierto las bondades del mono y las ha sabido aprovechar en un ambiente más exclusivo como es el Festival de cine de Toronto.

Ha sido en este marco en el que la última flamante ganadora del Oscar a la mejor interpretación femenina ha presumido de una de esta versátil prenda, en su caso una de vibrante color rojo diseñada por Elie Saab.

Completamente liso, de corte recto y con escote cuadrado, la prenda sería de lo más sencilla de no ser por la espectacularidad de los tirantes y del escote que forma en la espalda, dos tiras repletas de pequeñas aplicaciones brillantes que se cruzan en un rosetón central capaz de atraer todas las miradas.

Un espectacular look que Jessica Chastain ha completado con su melena pelirroja recogida en un moño desenfadado y un maquillaje en tonos rosados.

Junto a Jessica Chastain en este certamen cinematográfico se encontraba Eddie Redmanye, su compañero en la película The good nurse. Ambos protagonizan esta cinta basada en la historia real de un enfermero que durante 16 años de trabajo en diversos hospitales en los que mató a pacientes al administrar dosis letales de insulina y otras medicinas, y que tras haber confesado haber matado hasta 40 personas, actualmente cumple condena perpetua en prisión.