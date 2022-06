La actriz fue una de las presencias más impactantes de la alfombra roja y de las fiestas del Festival de Cine de Cannes.

Clara Hernández

Días después de que haya finalizado el Festival de Cannes 2022, siguen saliendo a la luz algunos de los looks más sobresalientes que no habían trascendido hasta ahora. Y uno de ellos pertenece a Hiba Abouk.

La actriz ya había cortado la respiración en la alfombra roja del certamen con un ouftit blanco (una 'bomba', lo han descrito algunos) compuesto por un escotadísimo crop top que dejaba al aire sus abdominales y que iba acompañado por una falda protagonizada por 'cut outs' y enorme abertura. Sin embargo, aún nos faltaba por ver uno de sus looks que no había sido recogido por los medios. Lo ha mostrado ella misma en su perfil de Instagram y es el que lució en una de las fiestas que rodeó el festival cinematográfico francés.

Si su anterior look era blanco, este segundo es de un vibrante rojo pero comparte con el primero la pasión por los 'cut outs' y las aberturas inesperadas, las asimetrías, el lucimiento abdominal (esta vez, solo por un costado), las curvas pronunciadas y el espíritu hipersensual con el que ha vuelto a dejar con la boca abierta a las redes.

Los vestidos con 'cut outs' fueron una de las presencias más importantes en Cannes y, sobre todo, en la gala amfAR que, como es habitual, supera en riesgo a la alfombra roja del propio festival, y han sido la estrella en la mayoría de los actos y photocalls de los últimos meses. El de Hiba Abouk es un precioso modelo sinuoso de Mônot, la firma libanesa que adoran las instagrammers y celebrities que son fans de la audacia en las alfombras rojas como Ester Expósito, Chiara Ferragni o Elsa Hosk (y que en Cannes eligieron Cara Delevingne o Nina Dobrev). Su última colección, la correspondiente a otoño-invierno 2022-2023 que pudimos ver en la Semana de la Moda París, es una pirueta de equilibrios, escotes, transparencias y líneas que juegan con la simetría y la asimetría.

Hiba Abouk es una de las grandes fans de Eli Mizhari, el director creativo de Mônot, como ha subrayado con este estilismo que ha combinado con labios y uñas rojos fuego, melena con raya al medio suelta y recorrida por ondas y delicados zapatos de Blancanieves, en color bronce y con un lazo.

"More about Cannes. Mônot dinner, thank you @Elimizrahi for having me" ("Más sobre Cannes. Cena Mônot, gracias Eli Mizhari por tenerme"), ha escrito la actriz en su perfil de Instagram, que ha arrasado en likes y donde también incluye una foto con el diseñador. Los usuarios, a su vez, se han sorprendido de las "abdominales de acero" de la actriz de 'El Príncipe', que hace solo unos meses había dado a luz a su segundo hijo.

La intérprete acudió a Cannes con su pareja, el futbolista Achraf Hakimi.