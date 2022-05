Los 10 mejores vestidos de la Gala MET 2022

Tanto primerizos como veteranos de este evento tan esperado han invadido la alfombra roja con 'looks' memorables.

Tamara Conde

El evento más importante de la moda ha vuelto a la normalidad (ahora de verdad) y se ha celebrado por todo lo alto. La Gala MET 2022 ha tenido lugar, recuperando la tradición, el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, donde hemos podido disfrutar de una alfombra roja repleta de estilismos que, un año más, no han dejado indiferentes a nadie.

La temática de este año, 'Gilded Glamour', el glamour en la Edad de Oro, ha conseguido que los 'looks' reflejen a la perfección ese homenaje a la moda estadounidense, siendo esta la continuación de la gala anterior, celebrada en septiembre de 2021. Bajo el nombre de 'In America: An Anthology of Fashion', la edición de este año ha dejado muchos de los vestidos grabados en nuestra retina. Entre ellos, el de la presentadora de la gala, Blake Lively, el de Sarah Jessica Parker o los 'looks' de caras nuevas que han debutado en estas famosas escaleras, como el actor español Manu Ríos o las hermanas Khloe y Kourtney Kardashian.

Blake Lively

La actriz y presentadora de la Gala MET 2022 ha querido homenajear a la Estatua de la Libertad con un fascinante vestido convertible con el que se ha superado a sí misma. Con una cola infinita y un escote de corazón, este diseño de Atelier Versace ha superado todas las expectativas y ha convertido a Blake Lively en una de las triunfantes de la noche.

Rosalía

Otra de las más aclamadas de la gala fue Rosalía. La artista española lució un vestido de sirena de Givenchy al más estilo urbano (para no perder su esencia). Repleto de brillos, con mangas abullonadas, tul y plumas, este diseño lo tiene todo y Rosalía, por si no fuera poco, ha querido darle su toque especial con las gafas y el moño aflamencado.

Sarah Jessica Parker

La actriz es una de las más veteranas de la Gala MET, pero siempre consigue sorprendernos. Esta vez, Sarah Jessica Parker ha optado por un vestido bicolor de Christopher John Rogers. El diseño rinde homenaje a Elizabeth Hobbs Keckley, la primera modista afroamericana en la Casa Blanca. Cuenta con un cuerpo tipo corpiño, con escote de corazón y botones de cristales de Swarovski. Una auténtica joya.

Hailey Bieber

Hailey Bieber ha optado por un vestido largo satinado firmado por Yves Saint Laurent con abertura en la pierna. Ha completado su 'look' con un abrigo de plumas a modo de capa y, con él, ha querido imitar a Jerry Hall, la modelo que lució un diseño prácticamente idéntico en la temporada primavera verano de 2002 para despedir de manera oficial a Saint Laurent.

Kim Kardashian

Rendir homenaje a Marilyn Monroe en una Gala MET ya es más que habitual. Ya lo hizo Billie Eilish en la edición pasada y esta vez ha sido Kim Kardashian. Lo ha hecho con una réplica del vestido del diseñador francés Jean-Louis, que lució Marilyn Monroe en el año 1962. Se trata de una pieza de color 'nude' con brillantes y espalda abierta.

Manu Ríos

El segundo español de esta alfombra roja ha sido el actor de Élite, Manu Ríos, y ha conseguido que su 'debut' se convierta en un triunfo total con este diseño de Jeremy Scott, el director creativo de Moschino. Se trata de un esmoquin negro, con transparencias y brillos con el que el intérprete se ha vuelto una de las estrellas internacionales más aclamadas.

Gigi Hadid

Si de alguien hay que hacer una mención especial es de Gigi Hadid, que hizo una entrada triunfal (y completamente inesperada) con este 'total look' en color burdeos de Versace. Empezando por los leggins vinilo y acabando por el corsé, pasando por las botas altas con tacón de aguja y el maxi abrigo acolchado. Una auténtica definición de tendencia que Gigi Hadid ha lucido con completa seguridad.

Billie Eilish

Volviendo con los corsés, Billie Eilish ha optado también por esta opción, esta vez de la mano de Gucci. Se trata de un diseño confeccionado íntegramente con materiales reciclados, con mangas de encaje y falda fruncida con el que la cantante ha vuelto ha dejarnos boquiabiertos (al igual que en la edición pasada).

Emma Stone

Louis Vuitton ha sido el responsable de que Emma Stone luzca el vestido de novia perfecto para aquellas quieren ir cómodas y a la última. Se trata de un vestido mini con detalles de plumas y pedrería. Una apuesta sencilla, pero acertada.

Janelle Monae

Aunque el tema de la gala de este año hacía referencia al pasado, Janelle Monae ha decidido darle un toque futurista. Este diseño de Ralph Lauren es un vestido largo de brillantes, con cuello 'halter' y la espalda descubierta. La capucha, también de brillantes, cubre toda la cabeza y es la esencia del 'look.