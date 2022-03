Los increíbles escotes del Festival de Málaga 2022

Protagonistas de la alfombra roja de esta 25 edición como Blanca Suárez, Maggie Civantos o Georgina Amorós han optado por sacar su lado más atrevido luciendo escotes de todos los tipos.

Tamara Conde

Desde el clásico escote en pico hasta la incorporación de plumas o 'cut outs', los looks del Festival de Málaga 2022 no están dejando indiferente a nadie. El escote está siendo uno de los principales protagonistas de la alfombra roja y algunos de ellos han sido de lo más originales. Y es que, desde hace tiempo, ya es más que habitual encontrarnos con looks escotados de maneras completamente diferentes. Acostumbradas a ver los clásicos palabra de honor o escote de corazón, esta vez hemos podido disfrutar también de otras alternativas en las que no importa la edad o el tipo de pecho, cualquiera puede lucirse.

Una temporada más, el atrevido estilo 'cut out' ha pegado fuerte entre los diferentes looks, y actrices como Maggie Civantos o Valentina Zenere nos lo han demostrado. Este detalle tan original vuelve a ser tendencia y cada vez de manera más impresionante. Como el vestido de Alexandra Masangkay, que combinando el 'cut out' con un estampado diferente ha conseguido dejarnos boquiabiertos.

Por otro lado, la cantante Noelia Franco o la guionista Clara Roquet han lucido un escote en pico abierto hasta el ombligo, mientras que Blanca Suárez y Eva Ugarte han optado por algo menos atrevido pero igual de elegante: dos escotes típicos, de barco y de corazón. Y aunque la novedad suele impresionarnos más, estas dos últimas actrices han logrado recordarnos que estos escotes son siempre una apuesta segura.

Desde luego que la variedad ha reinado en esta alfombra roja, y ya no solo en cuanto a los escotes, sino también los colores, los estampados y la asimetría de los vestidos. Se han incorporado también detalles como mangas abullonadas, hombreras originales o espaldas impresionantes (también escotadas).

Si una cosa ha quedado clara en esta 25 edición del Festival de Málaga es que no existe un escote concreto para cada tipo de pecho, sino que la seguridad que tengamos a la hora de llevarlo pesa más que cualquier cosa. Y, por supuesto, sin olvidarnos de la comodidad. Lo que seguro que no ha pasado de moda es el no sentirnos cómodas luciendo un look, y el escote no tiene por qué ser sinónimo de incomodidad. Simplemente, se trata de encontrar el adecuado. Dejando de lado los prejuicios y las posibles críticas, se ha conseguido una alfombra roja repleta de looks completamente originales y sorprendentes.