Este miércoles 26 de octubre artistas, productores e 'influencers' se han vuelto a ver las caras en una 'red carpet' muy particular, la de las Latin Grammy Acoustic Sessions. Celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, la considerada antesala de estos galardones, que se entregarán el próximo 17 de noviembre en Las Vegas (Estados Unidos) ha sido una cita en la que no ha faltado la siempre efectiva combinación entre música, moda y alfombras rojas.

Por ella han caminado artistas como Pol Granch y Becky G, ambos nominados a los mencionados premios, Chanel (que recientemente ha estrenado 'TOKE', la canción que acompañará a la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar 2022 y que ya cuenta con un más que sensual videoclip), Belén Écija, Ana Mena, Merche y las triunfitas Nia Correia, Lola Índigo, Soraya Arnelas y, como no podía ser de otra manera, nuestra querida Edurne.

Una vez más la también miembro del jurado de 'Got Talent' ha superado nuestras expectativas, echando mano del color que siempre le sienta bien y apostando por lo clásico sin abandonar lo sugerente. Hay que reconocer que no lo tenía nada fácil, puesto que hace apenas unos días tuvimos la oportunidad de verla en la ciudad de Cannes con un vestido a lo Angelina Jolie. Al igual que la actriz en aquellos premios Oscar de 2012, la propuesta de la artista se convirtió rápidamente en TT y su look se viralizó en apenas unas horas.

Entonces, Edurne escogió un vestido con escote corazón, cintura entallada y falda con gran volumen, muy tupida, firmado por Liastublla. Lo mejor de esta idea, además de dejar a la vista buena parte de una de sus piernas, fue la propuesta capilar, con un 'wet hair' que la convertía en una auténtica sirena. No obstante, el cabello de la cantante de 'Demasiado tarde' también nos encanta al natural y es así como lo ha llevado en el marco de esta antesala.

Aprovechando lo bien que le sienta el color negro, ha escogido un vestido de encaje de la firma Yolancris que dejaba a la vista parte de su abdomen, y presenta tirantes muy finos, así como un escote redondeado. La falda, marcada por el tul, bordados y las transparencias, presenta un corte que deja a la vista los zapatos y genera una sensación de mayor altura, a pesar de que Edurne ya mide 1,70 m. Para darle un sutil toque de color, ha elegido unas sandalias de tiras muy finas en color rojo, mientras que la pedicura la ha llevado a juego con el vestido. En el apartado joyas, no es ninguna sorpresa que se haya decantado por piezas de Pandora, en concreto de la colección 'Timeless', ya que es embajadora de la casa.

Al contrario que en la otra ocasión, que llevó la raya a un lado, esta vez ha decidido decantarse por una raya en medio y un pelo 'long bob' liso, corte que estrenó el pasado mes de agosto, cuando se despidió de su larga melena rubia. Si bien fue una idea perfecta para el verano, también se posiciona como una de las mejores alternativas para el invierno, especialmente si lo que se busca con un estilismo es llevar toda la atención a la zona de los hombros y el cuello.