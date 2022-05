Dakota Johnson o como triunfar en bata en la Gala MET con más glamour de la historia

Ataviada con un batín de terciopelo de Gucci, la actriz dejó a todos sin palabras cuando decidió quitárselo.

Tenemos ganas de volver a celebrar y eso ha quedado clarísimo esta noche en la alfombra roja de la Gala MET de Nueva York. Nos ha dejado sin palabras el 'look' de Kim Kardashian a lo Marilyn Moroe, todo el mundo habla del momento de Rosalía y nos encanta el mensaje que ha lanzado Sarah Jessica Parker con su vestido... El caso es que la noche ha dado para mucho y que tras dos años sin poder tener lugar la cita en el Museo Metropolitan de Nueva York nadie puede decir que le ha decepcionado. Pero sin duda, una de las protagonistas de la velada ha sido Dakota Johnson. La actriz ha sido una de las que más ha arriesgado y ya sabes que en esto de las alfombras rojas el que no arriesga no gana. La hija de Melanie Griffith ha dejado a todos sin palabras al llegar a la cita vestida con un batín de terciopelo. Sí, has leído bien, Dakota ha aparecido en bata en la ceremonia con más glamour de toda la industria 'fashion' del planeta y lo mejor de todo, es que iba perfecta.

Su llegada al museo fue de las más comentadas, las redes sociales ardieron con memes sobre la idea de que la actriz acudía en bata, recién salida de la cama. Firmado por Gucci, luego les ha dejado a todos sin palabras cuando ha dejado ver lo que llevaba debajo: un mono de encaje transparente que marcaba su figura y se ajustaba como una segunda piel, plagado de flecos de pailettes. Un 'outfit' que la actriz combinó solo con unos stilettos negros de pulsera en el tobillo y melena suelta, cediendo todo el protagonismo al 'catsuit'.

Puede que para muchos el 'look' no resultara novedoso, ya que recordaba al que lució Bella Hadid en la misma gala en 2017, pero lo cierto es que el batín de terciopelo era el toque que lo diferenciaba de todos los demás, la guinda sofisticada de un 'outfit' original, glamouroso y elegante que ha encendido las redes sociales creando un debate muy propio de esta Gala MET 2022. La cuestión es: ¿a favor o en contra de la bata de Dakota Jonhson? Nosotras lo tenemos claro, la noche del Metropolitano es para las que se atreven, las que buscan ir solo ideales, pasan desapercibidas. Así que nosotras estamos muy a favor de la bata de terciopelo firmada por Gucci de la hija de Melanie Griffith.